Рахунок за електрику можна зменшити у 2 рази, якщо оптимізувати витрати цього дорогоцінного ресурсу. Жертвувати комфортом не доведеться. Всього-то треба змінити звички, а які ж саме, ми вам підкажемо.

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Використовуйте енергозберігаючі прилади

Сучасні дистанційні вимикачі й трансформатори допомагають економити електроенергію в 7 – 10 разів. Ви зможете налаштовувати таймер відключення/включення електрики та регулювати інтенсивність освітлення в залежності від часу доби та наявності сонячного світла у квартирі.



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Користуйтесь якісною побутовою технікою

Купуйте техніку з енергоспоживанням класу А (А +, А ++). Сучасні електроприлади економлять до 50% електроенергії.



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Замініть лампочки у квартирі на енергозберігаючі

Енергозберігаючі лампочки споживають менше електроенергії. У 5 разів! Експерти підрахували, якщо відправити на пенсію 10 "лампочок Ілліча", замінивши їх енергозберігаючими, за рік можна заощадити від 800 кВт / год і більше.



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Оптимізуйте прання

Сучасні пральні порошки значно спростили прання. Доведено, що понад 80% енергії пралка витрачає на підігрів води. Тож не дозволяйте вашій пральній машині працювати даремно.



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Кип'ятіть воду правильно

Наливайте води рівно стільки, скільки необхідно для чаювання. Підігрів повного чайника (2 літри) займає 5 – 6 хвилин, кружка води кип'ятиться за 1,5 хвилини. Витрати електроенергії – в 4 рази менше.



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Усувайте "енергетичних вампірів"

Непрацюючі, але підключені до електромережі гаджети і девайси (зарядка для смартфона, побутова техніка з вбудованими годинами, телевізор, колонки) споживають енергію. Вичисліть всіх "енергетичних вампірів" і вимикайте їх з розетки в момент бездіяльності.



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Чистіть пилосос

Навіть наполовину заповнений пилом мішок змушує пилосос "жерти" на 50% більше електроенергії. Максимально допустима завантаженість контейнера – 30%.



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Холодильник – в прохолодне темне місце

Пряме сонячне світло, плита або батарея – фактори, які змушують холодильник витрачати більше енергії на підтримання низької температури. Ставте його в прохолодне темне місце.

І, до речі, не поспішайте завантажувати в холодильник гарячі страви на кшталт свіжоприготованого борщу. Нехай охолоне на плиті.



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