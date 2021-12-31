Дотримуйтесь цих порад, щоб ваша справжня ялинка була максимально свіжою. При правильному догляді вона буде приносити тепло і насолоду протягом усього святкового сезону!

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Як зберегти ялинку свіжою довше

Зробіть новий зріз

Перш ніж принести дерево у свій будинок і поставити його на підставку, зріжте стовбур принаймні на 2 – 3 сантиметри.

Навіть якщо ви його вже зрізали при покупці, слід зробити це ще раз. Так стовбур ялинки добре вбиратиме воду.

Поставте подалі від джерела тепла

Джерела тепла, такі як обігрівачі, каміни, дров'яні печі, телевізори, комп’ютерні монітори тощо, прискорюють випаровування та втрату вологи ялинки.

Негайно полийте

Зробивши свіжий зріз, поставте дерево в підставку з теплою водою. Підставка, яку ви використовуєте, повинна вмістити принаймні 4 літри прісної води.

Нічого не додавайте у воду

Дослідження показали, що найкраща вода – з крана. Деякі комерційні добавки та домашні суміші можуть насправді зменшити вологу стовбура і збільшити обсипання голок.

Щодня перевіряйте рівень води

Рівень води не має опускатися нижче свіжого зрізу, інакше ніжка знову закриється і не зможе пити.

Ялинки дуже спраглі! Нерідко дерево випиває 8 літрів води ще в перший день, коли його поставили.