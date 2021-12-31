Следуйте этим советам, чтобы ваша настоящая елка была максимально свежа. При правильном уходе она будет приносить тепло и удовольствие в течение всего праздничного сезона!

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Как сохранить елку свежей длиннее

Сделайте новый срез

Прежде чем принести дерево в свой дом и поставить его на подставку, срежьте ствол по крайней мере на 2 – 3 сантиметра.

Даже если вы его уже урезали при покупке, следует сделать это еще раз. Так ствол елки будет хорошо впитывать воду.

Поставьте подальше от источника тепла

Источники тепла, такие как обогреватели, камины, дровяные печи, телевизоры, компьютерные мониторы и другие, ускоряют испарение и потерю влаги елки.

Немедленно полейте

Сделав новый срез, поставьте дерево в подставку с теплой водой. Используемая подставка должна содержать по меньшей мере 4 литра пресной воды.

Ничего не добавляйте в воду

Исследования показали, что самая лучшая вода – из крана. Некоторые коммерческие добавки и домашние смеси могут действительно уменьшить влагу ствола и увеличить обсыпание игл.

Каждый день проверяйте уровень воды

Уровень воды должен опускаться ниже свежего среза, иначе ножка снова закроется и не сможет пить.