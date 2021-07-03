Як доглядати за басейном улітку та підготувати його до зими: це має знати кожен

Із приходом спеки ви вкотре задумались про купівлю басейну, але сумніваєтеся, чи зможете з ним упоратись? Адже наземні та вбудовані басейни потребують особливого догляду. Так, сучасні моделі мають вдосконалені системи фільтрації та помпи для очищення. Проте і їм потрібен регулярний догляд.

Утім, не все не так складно, як здається. Ділимося корисними порадами, що допоможуть вам тримати басейн у повному порядку.

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Контрольний список дій

Не нехтуйте списком щотижневого технічного обслуговування басейну, адже це може призвести до проблем із водою.

Завдання, які потрібно виконувати щодня:

Перевірте рівень pH: він має становити від 7,4 до 7,6.

Перевірте рівень хлору, який повинен бути 2,0 – 4,0 проміле.

Запускайте фільтр басейну: він має працювати 12 – 18 годин.

Перевірте рівень води.

Очистіть скімер і накачайте кошики.

Перевірте тиск у фільтрі та роботу помпи.



Дотримуйтесь контрольного списку обслуговування / Фото Pinterest

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Завдання, які потрібно виконувати раз на тиждень:

Перевірте лужність, вона має становити від 80 до 120 пропроміле.

Не забудьте знежирити поверхню, пилососити й очищати басейн.

Приберіть терасу біля басейну та прилеглу територію.

Додайте хлору.

Якщо манометр підвищується від 7 до 9 фунтів на квадратний дюйм, промийте фільтр.

Циркуляція води



Забезпечте циркуляцію води / Фото Unsplash

Не всі наземні басейни мають систему, яка може забезпечити циркуляцію води. Відсутність обміну рідини може призвести до появи та розмноження водоростей. Зверніть увагу на так звані "мертві" точки, де вода застоюється: зазвичай це біля сходів, у щілинках чи під скімером.

Щоб покращити ситуацію, потрібно створити зворотній потік. Також тримайте під рукою щітку для басейну, щоб вручну циркулювати воду.

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"Зимування" басейну



Як підготувати басейн до зими / Фото Pinterest

Якщо ви користуєтеся басейном лише влітку, його потрібно готувати до зими після кожного купального сезону. Для цього потрібно: