Впрочем, не все не так сложно, как кажется. Делимся полезными советами, которые помогут вам держать бассейн в полном порядке.
Рекомендуем Новые награды Zubrowka: история успеха самого титулованного алкогольного бренда
Контрольный список действий
Не пренебрегайте списком еженедельного технического обслуживания бассейна, ведь это может привести к проблемам с водой.
Задачи, которые нужно выполнять ежедневно:
- Проверьте уровень pH: он должен составлять от 7,4 до 7,6.
- Проверьте уровень хлора, который должен быть 2,0 – 4,0 промилле.
- Запускайте фильтр бассейна: он должен работать 12 – 18 часов.
- Проверьте уровень воды.
- Очистите скиммер и накачайте корзины.
- Проверьте давление в фильтре и работу помпы.
Соблюдайте контрольный список обслуживания / Фото Pinterest
Задачи, которые нужно выполнять раз в неделю:
- Проверьте щелочность, она должна составлять от 80 до 120 пропромилле.
- Не забудьте обезжиривать поверхность, пылесосить и очищать бассейн.
- Уберите террасу у бассейна и прилегающую территорию.
- Добавьте хлора.
- Если манометр повышается от 7 до 9 фунтов на квадратный дюйм, промойте фильтр.
Циркуляция воды
Обеспечьте циркуляцию воды / Фото Unsplash
Не все наземные бассейны имеют систему, которая может обеспечить циркуляцию воды. Отсутствие обмена жидкости может привести к появлению и размножению водорослей. Обратите внимание на так называемые "мертвые" точки, где вода застаивается: обычно это около лестницы, в щелях или под скиммером.
Чтобы улучшить ситуацию, нужно создать противоположный поток. Также держите под рукой щетку для бассейна, чтобы вручную циркулировать воду.
К теме Как пережить летнюю жару: 5 самых действенных советов
"Зимование" бассейна
Как подготовить бассейн к зиме / Фото Pinterest
Если вы пользуетесь бассейном только летом, его нужно готовить к зиме после каждого купального сезона. Для этого нужно:
- Хорошо очистить бассейн и добавить в воду зимний химический набор.
- Выделите для всех средств и лестницы безопасное сухое помещение.
- Включите фильтр на час перед отключением двигателя и помпы. Их также нужно хранить в безопасном месте.
- Снизьте уровень воды, поскольку она может повредить бассейн гидростатическим давлением.
- Накройте бассейн зимним покрывалом.