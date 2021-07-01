Змусити сонце пекти менше ми не можемо. Але Ідеї 24 знайшли способи, що допоможуть вам нормально почуватися навіть у найспекотніші дні.

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Не пийте холодну воду

Вона не втамовує спрагу, а навпаки виходить разом з потом. Пийте чай. А от солодку воду не варто, адже чим більше п'єш, тим більше хочеться.



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Пийте холодний чай

Заваріть собі чай, охолодіть та пийте протягом дня. Можете кинути туди трохи меду, лимона, м'яти та додати лід. Не тільки смачно, але і корисно.



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Не поспішайте, якщо виходите з дому

Якщо ви кудись йдете в спеку, головне не поспішайте та після кожного походу мийте стопи й щиколотки прохолодною водою. Там купа біологічно активних точок, це приємно і корисно.



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Коли хочеться чогось справжнього, Zubrowka – якраз те, що треба.

"Японський кондиціонер" на допомогу

Геніальна штука. Просто спробуйте. Берете білу чисту хустинку, намочуєте у холодній воді та пов'язуєте на шию. Коли хусточка висихає, намочуєте знову. Приємний ефект настає буквально через кілька хвилин.



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Одяг та взуття

Вибирайте легкий вільний одяг світлих відтінків з натуральних тканин – льону або бавовни, натурального шовку, щоб ваше тіло могло вільно "дихати". А ось синтетика створить ефект теплиці. У сонячні дні слід носити легкий головний убір: солом'яного бриля, панаму або хустку, також з натуральної тканини.



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