То як же почистити кашемірове пальто без ризику його зіпсувати? Ловіть кілька секретів!

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Як підготувати одяг до чистки:

Передусім, зверніть увагу на ярлик виробу, які умови рекомендовані виробником по догляду.

Струсніть, розкладіть на горизонтальній площині або розвісьте на плечиках.

Вийміть з кишень сторонні предмети.

Огляньте річ, позначте для себе найбільш забруднені місця.

Для чищення використовуйте щітку з м'яким ворсом, можна замінити її губкою або валиком з поролону, також підійде м'яка тканина.

Умови сушіння залежать від способу видалення забруднення, якщо річ повністю мокра, її сушать горизонтально. Якщо чистка кашемірового пальта була сухою – вертикально.



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Вироби з кашеміру завжди дуже популярні. Вони коштують відносно недорого, привабливо виглядають, довго зберігають пристойний вигляд. Справжній кашемір тонкий, м'який і теплий, його виготовляють з вовни кашемірових кіз. Тому вироби з чистого кашеміру або в складі яких кашемір переважає, коштують недешево.

Способи самостійного очищення пальта з кашеміру від різних забруднень:

​Смітинки змахніть щіткою або вологою тканиною



Фото thespruce

Забруднення від їжі допоможе видалити оцет зі спиртом

Слід змішати інгредієнти в пропорції 1:1 і змочити ганчірку або ватяний диск. Потім видалити пляму. Тільки не треба робити це грубими різкими рухами.

Невеликі забруднення, особливо на світлому пальто, добре відтираються мильним розчином

Для цього мило розчиняється в 1 літрі теплої води, в якій змочується ватний диск. Потім брудну ділянку протирають кілька разів чистим вологим тампоном або губкою.





Фото thespruce

Видалення слідів поту – необхідно спочатку протерти їх ватою, змоченою у розчині мила у воді

Потім взяти чистий шматок вати, змочити його в аміаку, який можна купити в аптеці, і протерти ним місце забруднення. На завершення, місця, які очищаються протирають злегка вологою тканиною, змоченою водою.

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Для видалення жирних плям і надання свіжості білому пальту можна використовувати тальк

Потрібно насипати на пляму тальк у кілька шарів і залишити на кілька годин. Чим більше пройде часу, тим ефективнішою буде чистка. Потім слід видалити тальк з одягу за допомогою щітки.





Фото thespruce

Бруд, каву і чай допоможе видалити з поверхні нашатирний спирт

Буде потрібно 0,5 чайної ложки спирту та 1 чайна ложка гліцину. Ватою або губкою, змоченою в цьому розчині, протирається пляма до повного зникнення. Ще можна чергувати спиртовий та мильний розчин. Тільки після цих процедур слід ретельно промити ділянку чистою водою, щоб не залишилися розводи.

Сліди від жиру або вина допоможе видалити сіль

Необхідно на брудну ділянку нанести сіль і почекати від 2 до 4 і більше годин. Опісля потрібно сіль струсити щіткою та акуратно протерти слід від плями мильним розчином.

Для видалення забруднень з чорного пальта можна використовувати заварку чорного чаю

Потрібна ватка або губка, змочена в такий заварці. Нею брудний слід протирається кілька разів, за необхідності слід повторити процедуру.

Для видалення забруднень незрозумілого характеру використовується суміш гліцерину з аміаком

В співвідношенні 1:1 наносять на ватку і протирають забруднені ділянки. Залишки речовин з одягу видаляються вологою тканиною.



Фото thespruce

Точкові забруднення мазутом або тушшю для вій легко видалити змоченою у рідину для зняття лаку ватною паличкою

Метод не годиться для світлих речей, можуть з'явитися розводи, але добре проявив себе для чищення кольорових і чорних пальт.



Більшість кашемірових пальт заборонено прати в машинці, особливо з віджиманням. Якщо етикетка на підкладці пальто дозволяє його прати, краще зробити це руками у ванні, застосовуючи гелевий засіб для одягу або килимів. Кашемірові вироби перуть тільки в холодній воді, температурою не вище тридцяти градусів, щоб вони не деформувалися. Будь-які кашемірові речі не потрібно терти із зусиллям або викручувати: можна деформувати або пошкодити їх.

Якщо пальто сильно пом'ялося під час прання, після висихання його делікатно розгладжують паром, не торкаючись праскою до його поверхні.