Так как же почистить кашемировое пальто без риска его испортить? Ловите несколько секретов!
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Как подготовить одежду к чистке:
- В первую очередь, обратите внимание на ярлык изделия, условия рекомендованные производителем по уходу.
- Встряхните, разложите на горизонтальной плоскости или повесьте на плечики.
- Выньте из карманов посторонние предметы.
- Осмотрите вещь, обозначьте для себя наиболее загрязненные места.
- Для чистки используйте щетку с мягким ворсом, можно заменить ее губкой или валиком из поролона, также подойдет мягкая ткань.
- Условия сушки зависят от способа удаления загрязнения, если вещь полностью мокрая, ее сушат горизонтально. Если чистка кашемирового пальто была сухой – вертикально.
Фото pinterest
Изделия из кашемира всегда очень популярны. Они стоят относительно недорого, привлекательно выглядят, долго сохраняют приличный вид. Настоящий кашемир тонкий, мягкий и теплый, его изготавливают из шерсти кашмирских коз. Поэтому изделия из чистого кашемира или в составе которых кашемир преобладает, стоят недешево.
Способы самостоятельного очистки пальто из кашемира от различных загрязнений:
Cоринки взмахните щеткой или влажной тканью
Фото thespruce
Загрязнение от пищи поможет удалить уксус со спиртом
Следует смешать ингредиенты в пропорции 1:1 и смочить тряпку или ватный диск. Затем удалить пятно, только не надо делать это грубыми резкими движениями.
Небольшие загрязнения, особенно на светлом пальто, хорошо оттираются мыльным раствором
Для этого мыло растворяется в 1 литре теплой воды, и в ней смачивается ватный диск. Затем грязный участок протирают несколько раз чистым влажным тампоном или губкой.
Фото thespruce
Удаление следов пота – необходимо сначала протереть их ватой, смоченной в растворе мыла в воде
Затем взять чистый кусок ваты, смочить его в аммиаке, который можно купить в аптеке, и протереть им место загрязнений. В завершение, места, которые очищаются, протирают слегка влажной тканью, смоченной водой.
Для удаления жирных пятен и придания свежести белому пальто можно использовать тальк
Нужно нанести на пятно тальк в несколько слоев и оставить на несколько часов. Чем больше пройдет времени, тем эффективнее будет чистка. Затем следует удалить тальк с одежды при помощи щетки.
Фото thespruce
Грязь, кофе и чай поможет удалить с поверхности нашатырный спирт
Потребуется 0,5 чайной ложки спирта и 1 чайная ложка глицина. Ватой или губкой, смоченной в этом растворе, протирается пятно до полного исчезновения. Еще можно чередовать спиртовой и мыльный раствор. Только после этих процедур следует тщательно промыть участок чистой водой, чтобы не остались разводы.
Следы от жира или вина поможет удалить соль
Необходимо на грязный участок нанести соль и подождать от 2 до 4 и более часов. После нужно соль стряхнуть щеткой и аккуратно протереть след от пятна мыльным раствором.
Для удаления загрязнений из черного пальто можно использовать заварку черного чая
Нужна вата или губка, смоченная в такой заварке. Ею протирается грязный след несколько раз, при необходимости следует повторить процедуру.
Для удаления загрязнений непонятного характера используется смесь глицерина с аммиаком
В соотношении 1:1 наносят на ватку и протирают загрязненные участки. Остатки веществ с одежды удаляются влажной тканью.
Фото thespruce
Точечные загрязнения мазутом или тушью для ресниц легко удалить смоченной в жидкости для снятия лака ватной палочкой
Метод не годится для светлых вещей, могут появиться разводы, но хорошо проявил себя для чистки цветных и черных пальто.
Большинство кашемировых пальто запрещено стирать в машинке, особенно с отжимом. Если этикетка на подложке пальто позволяет его стирать, лучше сделать это руками в ванне, применяя гелевое средство для одежды или ковров. Кашемировые изделия стирают только в холодной воде, температурой не выше тридцати градусов, чтобы они не деформировались. Любые кашемировые вещи не нужно тереть с усилием или выкручивать: можно деформировать или повредить их.
Если пальто сильно помялось при стирке, после высыхания его деликатно разглаживают паром, не касаясь утюгом к его поверхности.