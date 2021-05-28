Так как же почистить кашемировое пальто без риска его испортить? Ловите несколько секретов!

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Как подготовить одежду к чистке:

В первую очередь, обратите внимание на ярлык изделия, условия рекомендованные производителем по уходу.

Встряхните, разложите на горизонтальной плоскости или повесьте на плечики.

Выньте из карманов посторонние предметы.

Осмотрите вещь, обозначьте для себя наиболее загрязненные места.

Для чистки используйте щетку с мягким ворсом, можно заменить ее губкой или валиком из поролона, также подойдет мягкая ткань.

Условия сушки зависят от способа удаления загрязнения, если вещь полностью мокрая, ее сушат горизонтально. Если чистка кашемирового пальто была сухой – вертикально.



Фото pinterest

Изделия из кашемира всегда очень популярны. Они стоят относительно недорого, привлекательно выглядят, долго сохраняют приличный вид. Настоящий кашемир тонкий, мягкий и теплый, его изготавливают из шерсти кашмирских коз. Поэтому изделия из чистого кашемира или в составе которых кашемир преобладает, стоят недешево.

Способы самостоятельного очистки пальто из кашемира от различных загрязнений:

Cоринки взмахните щеткой или влажной тканью



Фото thespruce

Загрязнение от пищи поможет удалить уксус со спиртом

Следует смешать ингредиенты в пропорции 1:1 и смочить тряпку или ватный диск. Затем удалить пятно, только не надо делать это грубыми резкими движениями.

Небольшие загрязнения, особенно на светлом пальто, хорошо оттираются мыльным раствором

Для этого мыло растворяется в 1 литре теплой воды, и в ней смачивается ватный диск. Затем грязный участок протирают несколько раз чистым влажным тампоном или губкой.



Фото thespruce

Удаление следов пота – необходимо сначала протереть их ватой, смоченной в растворе мыла в воде

Затем взять чистый кусок ваты, смочить его в аммиаке, который можно купить в аптеке, и протереть им место загрязнений. В завершение, места, которые очищаются, протирают слегка влажной тканью, смоченной водой.

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Для удаления жирных пятен и придания свежести белому пальто можно использовать тальк

Нужно нанести на пятно тальк в несколько слоев и оставить на несколько часов. Чем больше пройдет времени, тем эффективнее будет чистка. Затем следует удалить тальк с одежды при помощи щетки.



Фото thespruce

Грязь, кофе и чай поможет удалить с поверхности нашатырный спирт

Потребуется 0,5 чайной ложки спирта и 1 чайная ложка глицина. Ватой или губкой, смоченной в этом растворе, протирается пятно до полного исчезновения. Еще можно чередовать спиртовой и мыльный раствор. Только после этих процедур следует тщательно промыть участок чистой водой, чтобы не остались разводы.

Следы от жира или вина поможет удалить соль

Необходимо на грязный участок нанести соль и подождать от 2 до 4 и более часов. После нужно соль стряхнуть щеткой и аккуратно протереть след от пятна мыльным раствором.

Для удаления загрязнений из черного пальто можно использовать заварку черного чая

Нужна вата или губка, смоченная в такой заварке. Ею протирается грязный след несколько раз, при необходимости следует повторить процедуру.

Для удаления загрязнений непонятного характера используется смесь глицерина с аммиаком

В соотношении 1:1 наносят на ватку и протирают загрязненные участки. Остатки веществ с одежды удаляются влажной тканью.



Фото thespruce

Точечные загрязнения мазутом или тушью для ресниц легко удалить смоченной в жидкости для снятия лака ватной палочкой

Метод не годится для светлых вещей, могут появиться разводы, но хорошо проявил себя для чистки цветных и черных пальто.



Большинство кашемировых пальто запрещено стирать в машинке, особенно с отжимом. Если этикетка на подложке пальто позволяет его стирать, лучше сделать это руками в ванне, применяя гелевое средство для одежды или ковров. Кашемировые изделия стирают только в холодной воде, температурой не выше тридцати градусов, чтобы они не деформировались. Любые кашемировые вещи не нужно тереть с усилием или выкручивать: можно деформировать или повредить их.

Если пальто сильно помялось при стирке, после высыхания его деликатно разглаживают паром, не касаясь утюгом к его поверхности.