Деякі новачки засмучуються, коли втомлюються або задихаються, щойно вони починають бігати. Важке дихання та втома – ознаки, що ви біжите занадто швидко або темп не відповідає рівню фізичної підготовки. Важливо, щоб ви працювали над правильною поставою і диханням і бігали в темпі, відповідному для вашого рівня.

Будь-якій людині потрібен час, щоб виробити витривалість і правильну техніку дихання. У цьому ми вам допоможемо.

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1. Перевірте свою поставу

Тримайте свій торс прямо та уникайте згинання талії під час бігу. Це допоможе вам дихати набагато ефективніше. Сутулість може зменшити вашу здатність легень і обмежити ваше дихання.



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2. Перевірте форму

Якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем.



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3. Бігайте частіше

Постійна практика допоможе досягнути досконалості. Виходьте на короткі пробіжки п'ять разів на тиждень і ви будете здивовані тим, як швидко почнете відчувати себе краще.





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4. Збільшуйте інтенсивність поступово

Не біжіть попереду потяга. Дотримуйтеся правила 10 відсотків: ніколи не збільшуйте свою щотижневу норму більш ніж на 10 відсотків. Це не лише допоможе запобігти травмам, але й завадить організму відчувати себе перевантаженими.



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5. Здатність розмовляти під час бігу

Ви повинні могти розмовляти під час бігу повними реченнями. Якщо ви відчуєте, що задихається, сповільнюйтеся і робіть прогулянку. Використання підходу біг/крок є ключовою стратегією для збільшення відстані, не відчуваючи себе занадто втомленим або захеканим.





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6. Тренування повинні бути інтервальними

Швидкий біг може бути важким, але він збільшує міцність м'язів і об'єм легенів, які є запорукою витривалості. Почніть із додавання декількох 10-секундних інтервалів спринту через кожні кілька хвилин і поступово збільште тривалість до 30-секундних спринтів.



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