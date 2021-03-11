Некоторые новички расстраиваются, когда устают или задыхаются, как только они начинают бегать. Тяжелое дыхание и усталость – признаки, что вы бежите слишком быстро или темп не соответствует уровню физической подготовки. Важно, чтобы вы работали над правильной осанкой и дыханием и бегали в темпе, соответствующем для вашего уровня.

Любому человеку нужно время, чтобы выработать выносливость и правильную технику дыхания. В этом мы вам поможем.

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1. Проверьте свою осанку

Держите свой торс прямо и избегайте сгибания талии во время бега. Это поможет вам дышать намного эффективнее. Сутулость может уменьшить вашу способность легких и ограничить ваше дыхание.



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2. Проверьте форму

Если у вас есть проблемы со здоровьем, обязательно проконсультируйтесь с врачом.



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3. Бегайте чаще

Постоянная практика поможет прийти к совершенству. Выходите на короткие пробежки пять раз в неделю и вы будете удивлены тем, как быстро начнете чувствовать себя лучше.



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4. Увеличивайте интенсивность постепенно

Не бегите впереди паровоза. Придерживайтесь правила 10 процентов: никогда не увеличивайте свою еженедельную норму более чем на 10 процентов. Это не только поможет предотвратить травмы, но и не даст организму чувствовать себя перегруженными.



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5. Способность разговаривать во время бега

Вы должны быть в состоянии разговаривать во время бега полными предложениями. Если вы почувствуете, что задыхается, замедляйтесь и делайте прогулку. Использование подхода бег/шаг является ключевой стратегией для увеличения расстояния, не чувствуя себя слишком усталым или запыхавшимся.



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6. Тренировки должны быть интервальными

Быстрый бег может быть трудным, но он увеличивает прочность мышц и объем легких, которые являются залогом выносливости. Начните с добавления нескольких 10-секундных интервалов спринта через каждые несколько минут и постепенно увеличьте продолжительность до 30-секундных спринтов.



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