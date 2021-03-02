Корисні звички – необхідна річ для саморозвитку. Власне, саморозвиток – це вироблення корисних звичок і позбавлення від шкідливих. Як же ефективно і швидко виробити корисну звичку?

Це не настільки важко, як ви думаєте. Тому ми вам пропонуємо 5 кроків для вироблення звички.

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1. Маленька звичка це саме те з чого потрібно починати

Почніть з простої звички, для виконання якої майже не потрібна сила волі. Щоб виробити корисні звички, замість того щоб відразу приступити до 50 щоденних віджимань, почніть з 5, а замість десятихвилинної медитації займайтеся всього хвилину.

Крім того, у всіх людей мотивація не буває постійно на одному рівні: вона зростає і знижується час від часу.





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2. Поступово збільшуйте час на звичку

Замість того щоб прагнути до приголомшливих результатів на початку шляху, поступово збільшуйте час на звичку: кількість підходів, кількість віджимань, кількість англійських слів, вивчених в день, і т. д.

Поступово ви підвищуєте силу волі та мотивацію, що допоможе звичці протриматися тривалий час.





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3. Не намагайтеся "за раз з'їсти слона"

Підвищуючи щоденний обсяг виконаної роботи всього на 1% в день, ви дуже швидко помітите велике зростання.

Як кажуть, "слона треба їсти шматками": розбийте весь обсяг на кілька частин. Замість 20 хвилин медитації влаштуйте собі 2 підходи по 10 хвилин. Те ж саме з віджиманням: замість 50 зробіть 5 підходів по 10.



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4. За будь-яких труднощів, не відступайте від занять

Кілька разових пропусків занять не впливають на результат в довгостроковій перспективі, тому не варто вперто дотримуватися принципу "все або нічого".

Складіть список речей і щоденних справ, які можуть перешкодити вашим заняттям, і подумайте, як всього цього уникнути. Від вас не вимагається досконалості: просто будьте послідовні та відповідальні.



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5. Будьте терплячі. Дотримуйтеся того темпу, за яким можете слідувати

Одна з найбільш важливих якостей при формуванні звички – терпіння. Ви можете пройти величезний шлях, якщо будете послідовні та терплячі. Якщо ви займаєтеся в тренажерному залі, то додавайте вагу повільніше, ніж хочеться.



Якщо ви плануєте підвищити кількість щоденних продажів, то почати варто з менших показників, ніж вам здається потрібним. Терпіння – запорука всього, воно допоможе витримати неймовірні речі.



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