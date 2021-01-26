Кожен у своєму гардеробі має шкарпетки білого кольору, однак з часом прати їх стає важко. Але ж хочеться одягати речі, які подобаються.

Джерело: Ідеї 24

Щоб перетворити ваше прання в насолоду, потрібно використовувати дієві способи. Які ж саме, ми вам розкажемо.

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1. Лимон у допомогу

У тазик потрібно налити теплої води, потім вичавити кілька крапель лимона та замочити там шкарпетки приблизно на годину. Після цього можна приступити до прання.

Якщо цей метод не допоможе досягти бажаного результату, то потрібно видавити сік на забруднену пляму. Після чого запрати відбілювачем або порошком. Пам'ятайте, що засіб має бути тільки для білих речей.



Мінімум зусиль і ваші шкарпетки будуть, як нові / Фото pinterest

Якщо шкарпетки можуть витримати велику температуру, то можна їх варити з додаванням лимону та прального порошку. Кип'ятити потрібно не більше десяти хвилин. Не слід варити вовняні шкарпетки. Їх прання здійснюють в теплій воді, потім їх потрібно викрутити та висушити.

Полоскання потрібно здійснювати з додаванням харчової соди. Потрібно всипати в пральну машину половину склянки та приблизно на середині прання додати ще одну четверту частину.

2. Борна кислота теж допоможе

Спочатку візьміть шкарпетки та замочіть їх у розчині борної кислоти на три години. Розчин роблять певним чином. Столову ложку борної кислоти ретельно розмішуємо в одному літрі теплої води. Через три години потрібно добре їх прополоскати під проточною водою, а потім уже приступити до прання. Здійснювати прання можна як ручним способом, так і в пральній машині.



Такий простий спосіб допоможе повернути вашим шкарпеткам білосніжність / Фото pinterest