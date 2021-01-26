Каждый в своем гардеробе имеет носки белого цвета, однако со временем стирать их становится трудно. Но все же хочется надевать вещи, которые нравятся.

Источник: Идеи 24

Чтобы превратить вашу стирку в наслаждение нужно использовать действенные способы. Какие именно, мы вам расскажем.

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1. Лимон в помощь

В тазик нужно налить теплой воды, затем выдавить несколько капель лимона и замочить там носки примерно на час. После этого можно приступить к стирке.

Если этот метод не поможет достичь желаемого результата, то нужно выдавить сок на загрязненное пятно. После чего застирать отбеливателем или порошком. Помните, что средство должно быть только для белых вещей.



Минимум усилий и ваши носки будут, как новые / Фото pinterest

Если носки могут выдержать большую температуру, то можно их варить с добавлением кусочков лимона и стирального порошка. Кипятить нужно не более десяти минут. Не следует варить шерстяные носки. Их стирку осуществляют в теплой воде, затем их нужно отжать и высушить.

Полоскание нужно осуществлять с добавлением пищевой соды. Нужно всыпать в стиральную машину половину стакана и примерно на середине стирки добавить еще одну четвертую часть.

2. Борная кислота тоже поможет

Сначала возьмите носки и замочите их в растворе борной кислоты натри часа. Раствор делают определенным образом. Столовую ложку борной кислоты тщательно размешиваем в одном литре теплой воды. Как только время истечет, нужно хорошо их ополоснуть под проточной водой, а затем уже приступить к стирке. Осуществлять стирку можно как вручную, так и в стиральной машине.



Такой простой способ поможет вернуть вашим носкам белизну / Фото pinterest