У випадку з жирними плямами головне – діяти швидко. Ми зібрали кілька порад, чим та як можна відчистити одяг.

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Зверніть увагу! Перед тим, як застосовувати той чи інший засіб для очищення, прочитайте на етикетці одягу, чи не шкідливі очисники для вашого типу тканини.

Гель алое вера

Замочіть одяг у гарячій воді. Нанесіть гель алое вера на пляму і ретельно втирайте круговими рухами. Виперіть одяг теплою водою. Висушіть його на повітрі.

Кукурудзяний крохмаль

Що вам знадобиться:

кукурудзяний крохмаль;

зубна щітка або будь-яка інша з тонкою щетиною.

Посипте пляму невеликою кількістю кукурудзяного крохмалю і залиште на 15 – 30 хвилин. Почистьте пляму, а потім виперіть одяг як зазвичай. Висушіть природним шляхом.

Лимонний сік

Що вам знадобиться:

лимонний сік;

паперовий рушник;

пральний порошок;

вода;

щітка з тонкою щетиною.

Промокніть жир паперовим рушником. Легко полийте пляму лимонним соком. Залиште одяг на 20 хвилин.

Розчиніть пральний порошок у воді та нанесіть його на пляму. Почистьте пляму щіткою. Пополощіть одяг і виперіть як зазвичай.



Чистимо пляму лимонним соком / Фото 5-Minute Crafts

Яблучний оцет

Полийте пляму яблучним оцтом. Розітріть засіб, щоб він проник в тканину, і залиште на 15 хвилин. Потім виперіть одяг, як зазвичай, відповідно до інструкцій на етикетці.

Зубна паста

Що вам знадобиться:

зубна паста (не гель);

щітка з тонкою щетиною.

Нанесіть невелику кількість зубної пасти на пляму. Ретельно потріть тканину щіткою. Прополощіть одяг холодною водою. Повторюйте процедуру, поки пляма не зникне.

Газована вода

Налийте газовану воду на пляму або занурте в неї частину одягу. Ретельно потріть пляму. При необхідності знову налийте воду. Виперіть одяг як зазвичай і висушіть на повітрі.