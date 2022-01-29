В случае с жирными пятнами главное – действовать быстро. Мы собрали несколько советов, чем и как можно отчистить одежду.

Интересно "Позолоченный век": большая премьера от создателя "Аббатства Даунтон"

Обратите внимание! Перед тем, как применять то или иное очищающее средство, прочтите на этикетке одежды, не вредны ли очистители для вашего типа ткани.

Гель алоэ вера

Замочите одежду в горячей воде. Нанесите гель алоэ вера на пятно и тщательно вотрите круговыми движениями. Выстирайте одежду теплой водой. Высушите его на воздухе.

Кукурузный крахмал

Что вам понадобится:

кукурузный крахмал;

зубная щетка или любая другая с тонкой щетиной.

Посыпьте пятно небольшим количеством кукурузного крахмала и оставьте на 15 – 30 минут. Почистите пятно, а затем постирайте одежду как обычно. Высушите естественным путём.

Лимонный сок

Что вам понадобится:

лимонный сок;

бумажное полотенце;

стиральный порошок;

вода;

щетка с тонкой щетиной.

Промокните жир бумажным полотенцем. Легко полейте пятно лимонным соком. Оставьте одежду на 20 минут.

Растворите стиральный порошок в воде и нанесите на пятно. Очистите пятно щеткой. Пополощите одежду и постирайте как обычно.



Чистим пятно лимонным соком / Фото 5-Minute Crafts

Яблочный уксус

Полейте пятно яблочным уксусом. Разотрите средство, чтобы оно проникло в ткань, и оставьте на 15 минут. Затем стирайте одежду, как обычно, в соответствии с инструкциями на этикетке.

Зубная паста

Что вам понадобится:

зубная паста (не гель);

щетка с тонкой щетиной.

Нанесите маленькое количество зубной пасты на пятно. Тщательно потрите ткань щеткой. Прополощите одежду холодной водой. Повторяйте процедуру, пока не исчезнет пятно.

Газированная вода