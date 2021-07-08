Як позбутися неприємного запаху в підвалі: причини та корисні поради

Якщо у вашому підвалі неприємний затхлий запах і ви не знаєте як його позбутись? Ідеї 24 діляться дієвими порадами, які допоможуть покращити ситуацію та створити приємний аромат.

Зазвичай затхлий запах у підвалі виникає через відсутність світла та свіжого повітря. Але навіть із дуже старих приміщень можна вивести неприємний аромат.

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Причини появи неприємного запаху

Запах підвалу важко сплутати з якимось іншим. Застояне повітря пахне по-різному: землею, м'ясом, гнилим деревом, мокрою собакою чи цвіллю. Важливо виявити та зрозуміти причину цього запаху, адже так ви зможете швидше позбутись його.

Цвіль

Цвіль зазвичай головна причина затхлого запаху у підвалі. Вона з'являється у воді, кисні та їжі та має коричневий або сірий колір. З часом вона перетворюється на білий порошок.

Вологі матеріали



Надмірна вологість є причиною неприємного запаху / Фото Pinterest

Гіпсокартон, скловолокно та особливо дерево можуть додавати затхлого запаху підвалу, якщо вони мокрі. Відсутність доступу свіжого повітря не дозволяє належним чином їм висохнути.

Каналізація

Каналізаційні трубопроводи зазвичай пролягають через підвал. Тому кожна проблема з каналізацією буде давати підвальному приміщенню неприємні запахи.

Залізні бактерії

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Залізна охра схожа на слизький бруд. Насправді ці червоно-коричневі вологі плями є живою бактерією, яка живиться залізом і додає запаху тухлих яєць у підвалі.

Відходи тварин



Гризуни додають неприємного запаху підвальному приміщенню / Фото Pinterest

Не варто забувати, що ви у підвалі не одні. Там живе багато гризунів, які залишають по собі багато відходів та запаху.

Як позбутися запахів

Варто розпочати з боротьби із цвіллю – це основне джерело неприємного аромату у підвалі. Для цього, в першу чергу, потрібно позбутись від зайвої вологи.

Висушіть зовнішню частину підвалу.

Захистіть вікна від зайвої води.

Укріпіть стіни та підлогу водонепроникним матеріалом. Можете також ним обробити труби.

Встановіть дренажну помпу та осушувачі.

Очистьте або викиньте матеріали, пошкоджені цвіллю.

Висушіть усі вологі деталі.

Якщо покриття не щільно прилягає до підлоги – це варто виправити.



Просушіть приміщення, щоб позбутися цвілі / Фото Pinterest

Відремонтуйте труби

Огляньте всі труби та перевірте, чи герметичні вони. Зверніть уваги, чи є плями на стінах: під ними теж можуть бути пошкоджені ділянки.

Виведіть шкідників

Для випадкових "гостей" можна встановити пастки, але якщо у вас завелись постійні жителі у вигляді гризунів та комах – варто з ними боротись ретельніше. Обробіть приміщення спеціальним засобом від шкідників і повторіть процедуру за якийсь час знову, для профілактики.

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Очистьте залізну охру

Одягніть водонепроникні рукавички та здеріть шпателем великі плями слизу. Скористайтесь також засобом для видалення іржі. Скоріш за все, ви не зможете видалити всі кольорові плями, але основна частина, яка виробляє запах – зникне.



Чистий підвал без неприємного запаху / Фото Pinterest