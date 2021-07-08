Обычно затхлый запах в подвале возникает из-за отсутствия света и свежего воздуха. Но даже с очень старых помещений можно вывести неприятный аромат.

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Причины появления неприятного запаха

Запах подвала трудно спутать с каким-то другим. Застоявшийся воздух пахнет по-разному: землей, мясом, гнилым деревом, мокрой собакой или плесенью. Важно выявить и понять причину этого запаха, ведь так вы сможете быстрее избавиться от него.

Плесень

Плесень обычно главная причина затхлого запаха в подвале. Она появляется в воде, кислороде и пищи и имеет коричневый или серый цвет. Со временем она превращается в белый порошок.

Влажные материалы



Чрезмерная влажность является причиной неприятного запаха / Фото Pinterest

Гипсокартон, стекловолокно и особенно дерево могут добавлять затхлого запаха подвала, если они мокрые. Отсутствие доступа свежего воздуха не позволяет должным образом им высохнуть.

Канализация

Канализационные трубопроводы обычно проходят через подвал. Поэтому каждая проблема с канализацией будет давать подвальному помещению неприятный запах.

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Железные бактерии

Железная охра похожа на скользкую грязь. На самом деле эти красно-коричневые влажные пятна являются живой бактерией, которая питается железом и добавляет запаха тухлых яиц в подвале.

Отходы животных



Грызуны добавляют неприятного запаха подвальному помещению / Фото Pinterest

Не стоит забывать, что вы в подвале не одни. Там живет много грызунов, которые оставляют после себя много отходов и запаха.

Как избавиться от запахов

Стоит начать с борьбы с плесенью – это основной источник неприятного запаха в подвале. Для этого, в первую очередь, нужно избавиться от излишней влаги.

Высушите внешнюю часть подвала.

Защитите окна от лишней воды.

Укрепите стены и пол водонепроницаемым материалом. Можете им обработать трубы.

Установите дренажный насос и осушители.

дренажный насос Очистите или выбросьте материалы, поврежденные плесенью.

Высушите все влажные детали.

Если покрытие не плотно прилегает к полу – это следует исправить.



Просушите помещение, чтобы избавиться от плесени / Фото Pinterest

Отремонтируйте трубы

Осмотрите все трубы и проверьте, герметичные ли они. Обратите внимание, есть ли пятна на стенах: под ними тоже могут быть поврежденные участки.

Выведите вредителей

Для случайных "гостей" можно установить ловушки , но если у вас завелись постоянные жители в виде грызунов и насекомых – стоит с ними бороться тщательно. Обработайте помещение специальным средством от вредителей и повторите процедуру через некоторое время снова, для профилактики.

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Очистите железную охру

Наденьте водонепроницаемые перчатки и снимет шпателем большие пятна слизи. Воспользуйтесь также средством для удаления ржавчины. Скорее всего, вы не сможете удалить все цветные пятна, но основная часть, которая производит запах – исчезнет.