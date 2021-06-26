Не секрет, що існують вазони, які, крім свого зовнішнього вигляду, можуть потішити вас незвичайним запахом. Тож, якщо штучні аромати для дому вам не до вподоби – придбайте ці рослини.

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Хойя



Хойя наповнить ваш дім шоколадним запахом / Фото Pinterest

Вічнозелена тропічна рослина хойя має приємний солодкуватий запах. Її також називають порцеляновою квіткою. Якщо ви обожнюєте запах шоколаду – поставте вдома хойю карнозу, і насолоджуйтесь. Аромат цієї рослини має нотки ванілі, тому нагадує бісквіт.

У догляді рослина невибаглива: підтримуйте ґрунт у вологому стані та уникайте попадання прямих сонячних променів на листя.

Герань запашна



Герань поєднує у собі багато ароматів / Фото Pinterest

Ця рослина дуже цікава. Вона виділяє запах тоді, коли ви торкаєтесь її. Герань може мати різні аромати, в залежності від виду. Запашна герань пахне лимоном, шоколадом, трояндами та імбиром.

Рослина потребує багато сонячного світла і вологий ґрунт.

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Жасмин



Жасмин має чудови цвіт та запах / Фото Pinterest

Окрім чудового білого цвіту, жасмин може потішити вас солодким запахом, який особливо відчутно вночі. Вазон гарно росте під впливом сонячних променів, тому час від часу виносьте його на вулицю і тримайте біля вікна, що виходить на південь. Ґрунт має бути вологим.

Кубинське орегано



Орегано буде корисним вам у побуті / Фото Bright Side

Ця рослина дуже універсальна, адже її оксамитове листя ви зможете використовувати для приготування їжі: у свіжому або сушеному вигляді. До того ж кубинська материнка подарує вашому дому приємний м'ятний аромат. Найкраще місце для неї – біля сонячного вікна, а поливати потрібно раз на тиждень.

Гарденія



Гарденія має виражений квітковий запах / Фото Bright Side

Гарденія – одна з найароматніших рослин. Вона володіє виразним квітковим запахом та є улюбленицею садівників. Гарденія має красиві білі квіти і глянцеве зелене листя. Попри такі характеристики, квітка непроста у догляді. Вона потребує вологого прохолодного середовища та багато світла.

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Лаванда



Квіти лаванди мають гарний колір та ніжний запах / Фото Bright Side

Лаванда – не дуже популярна як кімнатна рослина, але її вирощування в домашніх умовах може принести вам багато користі. Ніжний фіолетовий цвіт стане чудовим декором, а квітковий аромат із пряними нотками буде гарним доповненням. Рослина також здатна знімати стрес, а тому її часто використовують на ароматерапії.

Від середовища лаванда потребує багато світла і води.