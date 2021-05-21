Як позбутися неприємного запаху в холодильнику: дієві лайфхаки

Іноді відчиняєте холодильник, а звідти таке амбре... (Мабуть, знову недогледіли, і якась смакота зіпсувалась і дає про це знати.) Одні запахи можна швиденько прибрати, а от деякі – настільки стійкі, що звичайним протиранням полиць їх не позбутися...

Ми підготували для вас покрокову інструкцію, як повернути до холодильника запах чистоти та свіжості.

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Крок 1. Спочатку заберіть із холодильника всі продукти й покладіть до термопакета або миски, яку поставте до більшої ємності з крижаною водою.

Заберіть із холодильника всі продукти / Фото Promoidom

Крок 2. Ретельно вимийте всі полиці та ящики. За потреби розморозьте холодильник повністю й обов’язково вимийте морозильну камеру з використанням спеціальних або народних засобів.

Ось кілька перевірених сумішей для миття:

Зробіть розчин із води та 9%-ного оцту в пропорції 1:1, змочіть у ньому губку та протріть нею всі полиці

Приготуйте розчин із 4 літрів води та 1 склянки соди, змочіть у ньому губку та ретельно вимийте нею полиці. Для видалення забруднень губку можна вмочити в чисту соду.

У 4 літрах води розчиніть пакетик лимонної кислоти, намочіть губку та ретельно вимийте холодильник.

Для усунення запаху можна потерти полиці зрізом лимона.

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Крок 3. Періодично потрібно мити зливну ємність. Здебільшого вона розташована в задній частині холодильника. Не можете її знайти? Зазирныть до інструкціъ.

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Крок 4. На наступному етапі потрібно провітрити холодильник. В ідеалі це триватиме кілька годин. Запах має зникнути. Якщо цього не сталося, знову вимийте всі полиці.

Не пропускайте етап провітрювання холодильника / Фото Tehznatok

Крок 5. Перш ніж повернути до холодильника продукти, поставте на котрусь із полиць натуральний поглинач неприємних запахів. Це може бути:

активоване вугілля на тарілці або в марлі,

сода в невеликій ємності,

скибочка чорного хліба,

маленька чашка з вівсянкою,

мелена кава,

шматочок лимона чи апельсина,

сира картоплина.

Використовуйте поглинач неприємних запахів / Фото Diz-kitchen