Як позбутися неприємного запаху в холодильнику: дієві лайфхаки

Іноді відчиняєте холодильник, а звідти таке амбре... (Мабуть, знову недогледіли, і якась смакота зіпсувалась і дає про це знати.) Одні запахи можна швиденько прибрати, а от деякі – настільки стійкі, що звичайним протиранням полиць їх не позбутися...
Ми підготували для вас покрокову інструкцію, як повернути до холодильника запах чистоти та свіжості.
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Крок 1. Спочатку заберіть із холодильника всі продукти й покладіть до термопакета або миски, яку поставте до більшої ємності з крижаною водою.
Заберіть із холодильника всі продукти / Фото Promoidom
Крок 2. Ретельно вимийте всі полиці та ящики. За потреби розморозьте холодильник повністю й обов’язково вимийте морозильну камеру з використанням спеціальних або народних засобів.
Ось кілька перевірених сумішей для миття:
- Зробіть розчин із води та 9%-ного оцту в пропорції 1:1, змочіть у ньому губку та протріть нею всі полиці
- Приготуйте розчин із 4 літрів води та 1 склянки соди, змочіть у ньому губку та ретельно вимийте нею полиці. Для видалення забруднень губку можна вмочити в чисту соду.
- У 4 літрах води розчиніть пакетик лимонної кислоти, намочіть губку та ретельно вимийте холодильник.
- Для усунення запаху можна потерти полиці зрізом лимона.
Крок 3. Періодично потрібно мити зливну ємність. Здебільшого вона розташована в задній частині холодильника. Не можете її знайти? Зазирныть до інструкціъ.
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Крок 4. На наступному етапі потрібно провітрити холодильник. В ідеалі це триватиме кілька годин. Запах має зникнути. Якщо цього не сталося, знову вимийте всі полиці.
Не пропускайте етап провітрювання холодильника / Фото Tehznatok
Крок 5. Перш ніж повернути до холодильника продукти, поставте на котрусь із полиць натуральний поглинач неприємних запахів. Це може бути:
- активоване вугілля на тарілці або в марлі,
- сода в невеликій ємності,
- скибочка чорного хліба,
- маленька чашка з вівсянкою,
- мелена кава,
- шматочок лимона чи апельсина,
- сира картоплина.
Використовуйте поглинач неприємних запахів / Фото Diz-kitchen