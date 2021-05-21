Мы подготовили для вас пошаговую инструкцию, как вернуть в холодильник запах чистоты и свежести.

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Шаг 1. Сначала уберите из холодильника все продукты и поместите в термопакет или миску, которую поставьте в большую емкость с ледяной водой.

Уберите из холодильника все продукты / Фото Promoidom

Шаг 2. Тщательно вымойте все полки и ящики. При необходимости разморозьте холодильник полностью и обязательно вымойте морозильную камеру с использованием специальных или народных средств.

Вот несколько проверенных моющих составов:

Сделайте раствор из воды и 9%-ного уксуса в пропорции 1:1, намочите им губку и протрите ею все полки.

Приготовьте раствор из 4 литров воды и 1 стакана соды, смочите в нем губку и тщательно вымойте ею полки. Для удаления загрязнений губку можно обмакнуть еще и в чистую соду.

В 4 литрах воды растворите пачку лимонной кислоты, смочите в нем губку и тщательно вымойте холодильник.

Для устранения запаха можно также протереть полки срезом лимона.

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Шаг 3. Периодически нужно мыть сливную емкость. Чаще всего она находится в задней части холодильника. Не можете ее найти? Загляните в инструкцию.

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Шаг 4. На следующем этапе нужно проветрить холодильник. В идеале в течение нескольких часов. Запах должен исчезнуть. Если этого не произошло, снова вымойте все полки.

Не пропускайте этап проветривания холодильника / Фото Tehznatok

Шаг 5. Прежде чем вернуть в холодильник продукты, поставьте на одну из полок натуральный поглотитель неприятных запахов. Это может быть:

активированный уголь на тарелке или в марле,

сода в небольшой емкости,

ломтик черного хлеба,

маленькая чашка с овсянкой,

молотый кофе,

долька лимона или апельсина,

сырая картофелина.

Используйте поглотитель неприятных запахов / Фото Diz-kitchen