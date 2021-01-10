У каждого из нас периодически появляются негативные мысли. Если это единичные случаи, то волноваться не стоит. Однако довольно часто негативное мышление может превратиться в привычку. Она может разрушать нашу жизнь и негативно сказываться на здоровье.

Идеи 24 помогут вам научиться избавляться от негативных мыслей и уберечь свое здоровье.

Читайте также: Как улучшить жизнь в новом году: 9 простых советов

1. Записывайте негативные мысли

Достаточно часто негатив бывает "бесформенным". Отсюда понятно, что как таковой причины настраивать себя на негатив нет. Поэтому, как только понимаете, что не можете контролировать свои мысли, начинайте записывать их на бумаге. Через некоторое время проанализируйте написанное. Это поможет вам более объективно воспринимать происходящее в вашей жизни и то, как вы к тем событиям относитесь.

2. Не впадайте в крайности

Люди с негативным мышлением всегда в своих мыслях представляют худшие сценарии развития любых ситуаций. Не впадайте в крайности. Если хотите подумать о результате определенных действий, представляйте не только плохие, но и хорошие сценарии.

3. Прогнозирование

Многие люди боятся неопределенности. Поэтому, как только оказываются в "подвешенной" ситуации, начинают прогнозировать. Такой привычки лучше избавиться. Или вообще откиньте способы прогнозирования, или анализируйте ситуацию объективно.

Не бойтесь неопределенности / Фото zygmantovich

4. Позитив

Одна из проблем регулярного появления негативных мыслей – неумение видеть позитив. Научитесь воспринимать ситуацию не односторонне. Замечайте позитив и принимайте его.

5. Сон

Негативные мысли – это результат физической или психической усталости. Поэтому, для того, чтобы отлично себя чувствовать нужно спать не менее 8 часов. Настройте свой режим, научите видеть позитив и вы с легкостью сможете "отсеивать" негативные мысли.