Мы всегда выбрасываем просроченные продукты, ведь знаем, что они могут нам навредить. Но мы никогда не задумываемся о том, насколько вредными могут быть вещи, которые уже "отжили" свое.

Идеи 24 составили для вас список вещей, которые уже давно стоит выбросить и прекратить использовать. Вам будет трудно с ними расстаться, но сделайте это ради своего здоровья.

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1. Тушь для ресниц

Средства для макияжа глаз имеют кратчайшие сроки годности. Поэтому, если вы пользуетесь тушью более трех месяцев, есть большая угроза того, что вас ожидают различные инфекции глаз.

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2. Тональный крем

В зависимости от качества, бренда и состава, тональный крем может иметь разные сроки годности. Если вы приобрели косметическое средство в тюбике, средний срок хранения – 12 месяцев. Если вы предпочитаете баночки – полгода. Это связано с тем, что при нанесении крема из банки происходит контакт косметики со спонжем или руками. Таким образом, в креме накапливаются бактерии, которые в дальнейшем приводят к акне и различным заболеваниям кожи.

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3. Резинки для волос

Резинки для волос состоят непосредственно из самой резинки и ткани, которая ее покрывает. Если ткань рвется, резинка может повреждать волос.

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4. Влажные антибактериальные салфетки

В зависимости от марки, вида и характеристик, такие салфетки могут храниться в раскрытом виде не более 12 месяцев. Но если вы не придерживались условий хранения, немедленно выбрасывайте вещь. Салфетки потеряли все необходимые характеристики и даже, вероятно, загрязнились или даже покрылись плесенью.

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5. Средства для стирки

Сыпучий порошок или гель для стирки также могут испортиться. Жидкий гель-порошок может храниться 6 месяцев с момента открытия. Сыпучий порошок можно использовать в течение года. Но это при условии, что он не стал влажным. Просроченные средства плохо стирают вещи, не выводят пятна и могут вызвать аллергические реакции.

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6. Тефлоновая посуда

Если вы любите посуду, которая имеет тефлоновое покрытие, – будьте внимательны и скрупулезные с такими кухонными принадлежностями. При неправильном или длительном использовании тефлон способен выделять 6 токсичных газов. В идеале такую посуду нужно менять каждые два года (при условии, что она не повреждена). Если посуда поцарапана или имеет другие повреждения – немедленно приобретите новый товар.

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7. Терки и овощерезки

Идеально вымыть это кухонные принадлежности невозможно. Поэтому постепенно на терке и овощерезках скапливается большое количество микробов. Это негативно сказывается на здоровье. Меняйте эти вещи минимум каждые 2 года.

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8. Губки для мытья посуды

Грязная вещь на кухне, которую нужно менять каждую неделю. Она накапливает остатки пищи, а пена может стать местом зарождения плесени.

Фото neps.al

9. Силиконовая кисточка

Вещь, которая плохо вымывается, поэтому может накапливать большое количество микробов. Менять кисточку нужно минимум раз в год.

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10. Шторка для ванны

Возможно, эта вещь не так быстро загрязняется, но практически всегда она влажная. Это может привести к появлению плесени.

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