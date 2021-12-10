Найяскравішими прикладами є часник або ж риба. Після їх нарізання дошка ще довго утримує різкий запах, який може передатися й на інші продукти у процесі готування.

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Як боротися з різкими запахами

Експерти радять почистити дерев'яну дошку розчином з харчової соди та води. Для цього змішайте ці 2 інгредієнти у невеликій кількості та нанесіть на поверхню дошки. Потріть трохи та дайте кілька хвилин постояти, щоб нейтралізувати усі запахи. Після цього змийте водою, і будь-якого неприємного запаху більше не буде.

Різкий запах може передатися на інші продукти під час нарізання
Різкий запах може передатися на інші продукти під час нарізання / Фото unsplash

Переваги й недоліки дерев'яної дошки для нарізання

Плюси:

  • екологічність;
  • довговічність;
  • зручність у використанні;
  • низька ціна.

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Мінуси:

  • на дереві залишаються сліди від ножа;
  • швидко забруднюється;
  • вбирає всі запахи;
  • при частому контакті з водою може гнити.