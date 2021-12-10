Найяскравішими прикладами є часник або ж риба. Після їх нарізання дошка ще довго утримує різкий запах, який може передатися й на інші продукти у процесі готування.
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Як боротися з різкими запахами
Експерти радять почистити дерев'яну дошку розчином з харчової соди та води. Для цього змішайте ці 2 інгредієнти у невеликій кількості та нанесіть на поверхню дошки. Потріть трохи та дайте кілька хвилин постояти, щоб нейтралізувати усі запахи. Після цього змийте водою, і будь-якого неприємного запаху більше не буде.
Різкий запах може передатися на інші продукти під час нарізання / Фото unsplash
Переваги й недоліки дерев'яної дошки для нарізання
Плюси:
- екологічність;
- довговічність;
- зручність у використанні;
- низька ціна.
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Мінуси:
- на дереві залишаються сліди від ножа;
- швидко забруднюється;
- вбирає всі запахи;
- при частому контакті з водою може гнити.