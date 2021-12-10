Найяскравішими прикладами є часник або ж риба. Після їх нарізання дошка ще довго утримує різкий запах, який може передатися й на інші продукти у процесі готування.

І ще: "І просто так…": де дивитися прем'єру продовження серіалу "Секс і місто"

Як боротися з різкими запахами

Експерти радять почистити дерев'яну дошку розчином з харчової соди та води. Для цього змішайте ці 2 інгредієнти у невеликій кількості та нанесіть на поверхню дошки. Потріть трохи та дайте кілька хвилин постояти, щоб нейтралізувати усі запахи. Після цього змийте водою, і будь-якого неприємного запаху більше не буде.



Різкий запах може передатися на інші продукти під час нарізання / Фото unsplash

Переваги й недоліки дерев'яної дошки для нарізання

Плюси:

екологічність;

довговічність;

зручність у використанні;

низька ціна.

Читайте також Прослужать роками: дієві поради, як правильно доглядати за антипригарними сковорідками

Мінуси: