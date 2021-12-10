Самыми яркими примерами являются чеснок или рыба. После их нарезки доска еще долго удерживает резкий запах, который может передаться и на другие продукты в процессе приготовления.

И еще: "И просто так…": где смотреть премьеру продолжения сериала "Секс в большом городе"

Как бороться с резкими запахами

Эксперты советуют почистить деревянную доску раствором из пищевой соды и воды. Для этого смешайте эти 2 ингредиента в небольшом количестве и нанесите на поверхность доски. Потрите немного и дайте несколько минут постоять, чтобы нейтрализовать все запахи. После этого смойте водой и любого неприятного запаха больше не будет.



Резкий запах может передаться на другие продукты во время нарезки / Фото unsplash

Достоинства и недостатки деревянной доски для нарезки

Плюсы:

экологичность;

долговечность;

удобство в использовании;

низкая цена.

Читайте также Прослужат годами: действенные советы, как правильно ухаживать за антипригарными сковородками

Минусы: