Самыми яркими примерами являются чеснок или рыба. После их нарезки доска еще долго удерживает резкий запах, который может передаться и на другие продукты в процессе приготовления.

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Как бороться с резкими запахами

Эксперты советуют почистить деревянную доску раствором из пищевой соды и воды. Для этого смешайте эти 2 ингредиента в небольшом количестве и нанесите на поверхность доски. Потрите немного и дайте несколько минут постоять, чтобы нейтрализовать все запахи. После этого смойте водой и любого неприятного запаха больше не будет.

Резкий запах может передаться на другие продукты при нарезании
Резкий запах может передаться на другие продукты во время нарезки / Фото unsplash

Достоинства и недостатки деревянной доски для нарезки

Плюсы:

  • экологичность;
  • долговечность;
  • удобство в использовании;
  • низкая цена.

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Минусы:

  • на дереве остаются следы от ножа;
  • быстро загрязняется;
  • впитывает все запахи;
  • при частом контакте с водой может гнить.