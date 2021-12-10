Самыми яркими примерами являются чеснок или рыба. После их нарезки доска еще долго удерживает резкий запах, который может передаться и на другие продукты в процессе приготовления.
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Как бороться с резкими запахами
Эксперты советуют почистить деревянную доску раствором из пищевой соды и воды. Для этого смешайте эти 2 ингредиента в небольшом количестве и нанесите на поверхность доски. Потрите немного и дайте несколько минут постоять, чтобы нейтрализовать все запахи. После этого смойте водой и любого неприятного запаха больше не будет.
Резкий запах может передаться на другие продукты во время нарезки / Фото unsplash
Достоинства и недостатки деревянной доски для нарезки
Плюсы:
- экологичность;
- долговечность;
- удобство в использовании;
- низкая цена.
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Минусы:
- на дереве остаются следы от ножа;
- быстро загрязняется;
- впитывает все запахи;
- при частом контакте с водой может гнить.