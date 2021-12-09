Антипригарний посуд часто покритий керамікою або матеріалом, який називається політетрафторетилен (широко відомий як тефлон). Він створює гладку поверхню, за якою потрібен особливий догляд.

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Як правильно почистити

Багато сковорідок з антипригарним покриттям позначені як "придатні для миття в посудомийній машині". Проте вони збережуть набагато довше, якщо мити вручну.

Високі температури та мийні засоби, які використовують в посудомийній машині, можуть пошкодити антипригарну поверхню, тому мити їх у раковині – найкращий варіант.

Під час чищення антипригарних сковорідок ніколи не використовуйте жорсткі губки або щітки, які можуть пошкодити поверхню. Зазвичай для очищення антипригарних сковорідок достатньо швидкого скрабування м'яким милом і м'якою тканиною або губкою. Для стійких залишків слід замочити посуд на кілька годин у теплій мильній воді, перш ніж обережно потерти її.

Якщо ви маєте справу з пригорілим маслом або залишками їжі, які застрягли на поверхні, то можна також змішати соду з водою до утворення пасти і нанести її. Тоді злегка протерти, помити й висушити.

Як доглядати

Дотримуйтесь цих порад для щоденного використання, щоб захистити антипригарні сковороди від пошкоджень та зношування.

Перед використанням вимийте

Перш ніж використовувати нову сковороду з антипригарним покриттям, обов'язково вимийте її, щоб видалити залишки з упаковки. Помити можна гарячою мильною водою, а тоді висушити.

Згодом слід "приправити" сковороду перед приготуванням. Тобто її треба змастити маслом, а потім гріти на середньому вогні 2 – 3 хвилини. Коли сковорода охолоне, то залишки варто витерти паперовим рушником.

Обирайте правильний посуд

Сучасні сковороди з антипригарним покриттям є більш довговічними, але користуватися ними все одно слід обережно.

Ніколи не ріжте продукти ножем на сковороді з антипригарним покриттям і будьте обережні, щоб не вколоти чи не пошкрябати антипригарну поверхню гострим вістрям.

Зазвичай слід уникати використання металевого посуду. Дерев'яні ложки та силіконовий посуд завжди повинні бути безпечними у використанні та не повинні мати гострих країв.

Не перегрівайте

Готувати їжу на сковороді треба на середньому чи малому вогні. Висока температура може з часом пошкодити покриття.

При надзвичайно високих температурах (зазвичай близько 600°) тефлон може виділяти потенційно небезпечні пари. Щоб захистити антипригарну сковороду, не нагрівайте її, поки вона порожня

Не використовуйте антипригарний спрей

Кулінарні спреї горять при нижчій температурі, ніж антипригарне покриття, тому вони можуть пошкодити сковороди.

Вони також утворюють осад, який з часом накопичується і руйнує антипригарну поверхню. До того ж їжа при використанні спрею прилипає.