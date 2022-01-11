Як посмажити цілу сковорідку мойви усього за 2 рухи: лайфхак для кулінарів

11 січня 2022 , 13:11
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Джерело:

інстаграм kus_nyam

Багато хто не береться за приготування мойви, оскільки це не так просто. Особливо, коли потрібно встежити, аби жодна не пригоріла. Однак у мережі показали хитрість, яка дозволяє посмажити рибу, так би мовити, "оптом".

Смажена мойва – доволі популярна страва у наших широтах. Це смачно, бюджетно та й купити можна практично будь-де. А готують таку рибу і як доповнення до гарніру, і як закуску на святковий стіл, і для швидкого перекусу вона також годиться.

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Залишилося розібратися, як її посмажити, щоб не потратити на це багато зусиль та часу. Так, пропонуємо трохи поекспериментувати та перевірити лайфхак з мережі. І у майбутньому ця хитрість набагато пришвидшить процес приготування обіду чи вечері.

Як посмажити мойву усього за 2 рухи та мінімум часу

  1. Перед смаженням кожну рибину з боку голови насадіть на довгу дерев'яну шпажку.
  2. Викладіть такий "набір" риби на розігріту сковорідку.
  3. Коли з одного боку мойва уже стане золотистою, обережно візьміться за край шпажки та переверніть разом усю рибу одним рухом. Готуйте ще кілька хвилин.
  4. Таким чином не буде розбризкуватись олія по усій кухні, а мойва просмажиться рівномірно.

 

Автор: Назарій Сорока