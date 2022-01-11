Як посмажити цілу сковорідку мойви усього за 2 рухи: лайфхак для кулінарів
Джерело:інстаграм kus_nyam
Багато хто не береться за приготування мойви, оскільки це не так просто. Особливо, коли потрібно встежити, аби жодна не пригоріла. Однак у мережі показали хитрість, яка дозволяє посмажити рибу, так би мовити, "оптом".
Смажена мойва – доволі популярна страва у наших широтах. Це смачно, бюджетно та й купити можна практично будь-де. А готують таку рибу і як доповнення до гарніру, і як закуску на святковий стіл, і для швидкого перекусу вона також годиться.
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Залишилося розібратися, як її посмажити, щоб не потратити на це багато зусиль та часу. Так, пропонуємо трохи поекспериментувати та перевірити лайфхак з мережі. І у майбутньому ця хитрість набагато пришвидшить процес приготування обіду чи вечері.
Як посмажити мойву усього за 2 рухи та мінімум часу
- Перед смаженням кожну рибину з боку голови насадіть на довгу дерев'яну шпажку.
- Викладіть такий "набір" риби на розігріту сковорідку.
- Коли з одного боку мойва уже стане золотистою, обережно візьміться за край шпажки та переверніть разом усю рибу одним рухом. Готуйте ще кілька хвилин.
- Таким чином не буде розбризкуватись олія по усій кухні, а мойва просмажиться рівномірно.