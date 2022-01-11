Жареная мойва – довольно популярное блюдо в наших широтах. Это вкусно, бюджетно и купить можно практически где угодно. А готовят такую рыбу и как дополнение к гарниру, и как закуску на праздничный стол, и для быстрого перекуса она тоже годится.

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Осталось разобраться, как ее пожарить, чтобы не потратить много усилий и времени. Так , предлагаем немного поэкспериментировать и проверить лайфхак из сети. И в будущем эта хитрость намного ускорит процесс приготовления обеда или ужина.

Как пожарить мойву всего за 2 движения и минимум времени