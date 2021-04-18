Свежая подборка народных придумок из сети. Уверены, некоторые советы станут для вас открытием.

Все гениальное – просто и экономит вам силы, нервы и время для просмотра новых полезных идей из нашей копилки.

Это интересно Мы все пользовались прищепками неправильно: британка показала, как нужно сушить вещи

#1

Если в хорошую погоду вы часто работаете за ноутбуком во дворе или на лоджии, то замечали, что яркий солнечный свет существенно снижает "читаемость" экрана. Вас выручит обычная картонная коробка. Она, кстати, уменьшит и нагрев корпуса.



Фото reddit

#2

На кабеле питания ноутбука обычно есть липучка для его компактной стяжки. А еще она отлично подойдет для фиксации провода на ножке стола, чтобы он не мешал под ногами.

Фото reddit

#3

Любите холодный кофе в жару, но лед ощутимо снижает крепость напитка? Выход есть – замораживайте кофе и используйте его вместо льда.



Фото reddit

#4

А вы знали, что на противень, рассчитанный на одну пиццу, можно разместить и две. Нужно только правильно их разрезать и компактно расположить кусочки.



Фото reddit

#5

Срочно нужна подставка под планшет? Выручить может простая вилка, которую вам, конечно, не жалко. Придется отогнуть зубцы в нескольких местах.



Фото reddit

Читайте также Как разморозить продукты с помощью терки и еще 4 неожиданных лайфхака

#6

Если вы потеряли колпачок от тубы с герметиком или жидкими гвоздями, воспользуйтесь виновной пробкой. Сделайте в ней отверстие с помощью дрели и насадить на носик тубы. Правда, стоит понимать, что это временное решение, так как пробка все-таки пропускает воздух.



Фото reddit