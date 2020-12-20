Как путешествовать, не выходя из дома
Каждый из нас нуждается в отдыхе, изменении обстановки, легком расслаблении. Это связано с тем, что мы "загнаны" в определенные рамки через коронавирус. Мы не можем посещать любимые заведения, путешествовать в новые города, а тем более страны. 2020 был сложным для каждого из нас, поэтому мы заслуживаем хотя бы на минимальный отдых.
Идеи 24 решили найти способы, которые помогут вам классно и увлекательно провести зимние каникулы, не нарушая закон.
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Если вы мечтаете о поездке в новую страну, давно планировали отпраздновать Новый год за границей, но все ваши планы "потерпели крах", отправьтесь в путешествие особым образом.
Читайте книги или смотрите фильмы
Очень полезно читать книги и смотреть фильмы, которые "перенесут" в определенную страну, покажут обычаи, колорит, передадут атмосферу города и страны в целом. Лучше выбирать местных писателей и режиссеров. Они способны лучше описать все особенности города и передать настроение.
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Хорошо выбирайте песни, которые слушаете
Музыка лучше всего способна передавать эмоции. Поэтому, выбрав соответствующий трек, вы мысленно сможете оказаться на берегу моря, в густом лесу или даже в горах.
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Пейте особые напитки
Практически каждая страна славится особым напитком. Нечто похожее можно заказать онлайн или попробовать приготовить самостоятельно.
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Экспериментируйте на кухне
Чтобы увидеть новую страну, нужно попробовать национальные блюда. Имея много свободного времени, можете приготовить блюда, которые популярны на той или иной территории.
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Играйте в игры
Окунуться в колорит определенной страны можно играя в особые игры. Самый доступный вариант – настолки.
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Экскурсии
Сейчас в интернете есть возможность посещать не только музеи, но даже рестораны или достопримечательности каждой страны. Виртуальные путешествия – это хороший способ не чувствовать себя одиноким.
Фото zruchno
Изучайте новый язык
Изучайте тот язык, который является государственным в желанной для путешествия стране. Так вы сможете почувствовать себя в другой точке на планете.
Фото newcastlebeach
Сувениры
Для многих из нас поездка не обходится без покупок сувениров. Именно поэтому приобретя небольшую "мелочь", мы частично отправимся в определенную страну.
Фото obonparis
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