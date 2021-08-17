Дієтологиня Альбіна Коміссарова поділилася порадами для тих, хто хоче схуднути. Ці 5 маленьких кроків допоможуть бути вам стрункими без особливих зусиль!

І ще Не твердими сортами єдиними: як корисно й смачно готувати макарони з м'якої пшениці

Почніть вести щоденник харчування

Більшість ставиться до цієї поради зневажливо, не розуміючи, як багато значить цей метод у зниженні ваги. Записуючи все, що їсте і п'єте, ви можете поглянути тверезо на своє харчування збоку і оцінити, що робите не так. А ще так легко можна відстежити реакції організму на певні продукти, якщо вас щось турбує.

Дієтологи запевняють, що при дотриманні дефіциту калорій можна й не виключати з раціону улюблені макарони. Тому якщо худнути, то тільки смачно й разом з “Тая”!

Відмовтеся від спонтанних перекусів

Йдеться зараз про під'їдання: постійно тягати щось з холодильника, втретє пити чай на роботі з печивом, їсти, поки готуєте страви і так далі. Визначте основні прийоми їжі та перекуси, якщо вони вам потрібні. Намагайтеся відступати від плану, тільки тоді, коли відчуваєте сильний голод.

Відмовтеся від солодких напоїв і контролюйте кількість молока у каві

Більше води і несолодких напоїв в раціоні заощадять вам масу калорій. Також 2 – 3 латте в день це вже багато. Якщо любите каву з молоком, то просіть каву і молоко окремо та додавайте у потрібних вам пропорціях.

Не вертайтеся до плити за добавкою (тільки якщо це не овочі)

Коли ви перший раз кладете собі їжу в тарілку, ви підсвідомо розумієте, скільки вам потрібно, щоб наїстися. Найчастіше добавку беруть тому, що їжа дуже подобається на смак або тому, що ще не настало відчуття ситості. Закінчивши прийом їжі, почекайте 5 – 7 хвилин і запитайте себе: "я точно хочу добавки?".

Читайте також Як змусити своє тіло скинути зайву вагу: 3 важливих пункти від тренерки

Дотримуйтеся правила 80/20

Нехай 80% вашого раціону складають здорові продукти з обов'язкової частини (овочі, фрукти, білок, зернові, рослинні олії), а 20% залиште на ваші улюблені страви чи смаколики.