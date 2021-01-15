Якщо так трапилося, що до вас спонтанно має завітати мама вашого обранця, а ви зовсім не готові до її приходу – не панікуйте. Глибоко вдихніть і…розпочинайте прибирати.

Ідеї 24 розкажуть, як максимально швидко прибрати у квартирі та підготуватися до приходу свекрухи.

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Процес прибирання потрібно починати з однієї кімнати. Не варто "кидатися" з однієї кімнати в іншу і прибирати потроху в кожній з них. Зосередьте свою увагу спочатку на тій кімнаті, в якій пригощатимете гостю. Найчастіше це кухня або вітальня.

"Окинути поглядом"

Спочатку потрібно "окинути поглядом" кімнати й зробити так, щоб при вході відчувався порядок. Тобто акуратно поскладайте різні коробки, заберіть одяг зі стільців, заховайте дрібні деталі.

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Без пилу

Пил не лише псує вигляд меблів, а й робить повітря важким та сухим. Обов'язково витріть полиці, підвіконня, телевізор, а також дзеркала.

Павутиння

Переконайтеся, що на стелі нема павутини. Якщо виявили, позбудьтеся її пилосмоком. Після цього пропилососьте в кутках кімнати. У цих місцях завжди накопичується багато пилу.

Підлога

Під час прибирання обов'язково потрібно замести або пропилососити. Якщо маєте можливість, протріть вологою ганчіркою підлогу та плінтуси.

Фото stanok.guru

Візитна картка господині

Гостя точно буде заходити у ванну кімнату та туалет. Тому обов'язково протріть крани та почистьте рукомийник. Перевірте наявність мила, туалетного паперу і за потреби повісьте чисті рушники.

Фото teplo.guru

Приємний аромат

Для того, щоб у свекрухи склалося відчуття, що у квартирі точно чисте – провітріть усі кімнати. За бажанням використайте дифузори або освіжувачі повітря.