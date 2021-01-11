Дуже часто вам хочеться щось сказати, навіть якщо ви впевнені у своїй правоті, але як показує практика, краще зайвий раз змовчати, ніж потім виправдовуватися за сказані слова. Іноді тиша повинна бути не тільки в бібліотеці. Навчіться "фільтрувати" де і що вам говорити.

Ідеї 24 дають рекомендації, коли ж все-таки краще змовчати.

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1. Вас це не стосується

Вам цікаво і ви хочете дізнатися деталі почутого, але такі питання ставлять людину в незручну ситуацію, навіть якщо вона ухиляється від відповіді – віджартовується або переводить тему. А тому їх краще зовсім не задавати. Зрештою, відповідь все одно нічого не змінить, тільки задовольнить вашу цікавість.

2. Ви в стані афекту та погано себе контролюєте

Коли емоції вас переповнюють, легко втратити голову і наговорити слів, мета яких – лише вдарити якомога болючіше. І чим ближча вам людина, тим простіше потрапити в мішень. А потім уже важко пояснити, що насправді так не думаєш.



Навчіться контролювати свої емоції / Фото pixabay

3. Вас ніхто не питав

Напевно у кожного ж нас є знайомі, яким всюди потрібно висловити власну думку, покритикувати чужу зовнішність, поведінку, спосіб життя. Якщо це робить інший, завжди помітно. Але за собою ми часто цього не помічаємо. Адже це егоїстично – вважати свою думку настільки важливою, щоб адресат задумався і почав переробляти себе за вашими мірками. Тому не завжди доречно, говорити те, що ви думаєте.

4. Конфлікт згасає сам по собі

Буває, що сварка зійшла нанівець. Учасники віддихалися, заспокоїлися. Але потім один з них згадує щось і конфлікт йде по другому колу, стаючи сильнішим і більш руйнівним. Тому якщо щось спливло в пам'яті, варто спочатку проаналізувати, чи має це відношення до справи. Якщо немає, є сенс промовчати, бо поговорити конструктивно прямо зараз точно не вийде.



Про старі образи краще говорити зразу, а не тримати їх на потім / Фото pixabay

5. Ви третій зайвий у сварці

Якщо, наприклад, сваряться ваші батьки, або ще хтось близький, в дискусію вступати не варто, адже ваших пояснень ніхто не почує, зате всі зроблять висновки, на чиїй ви стороні. В результаті осад залишиться й у вас, і у них. Просто дайте людям розібратися самостійно.

6. Ви збираєтеся дати обіцянку, яку не можете виконати

Коли хтось знаходиться в розпачі та дивиться на вас з надією, а вам говорити "ні" неприємно. Набагато простіше пообіцяти зробити що завгодно. Але якщо ви знаєте, що обіцяне не здійсненне, краще мовчіть.



Іноді краще притримати язик за зубами / Фото pixabay

7. Вас навмисно провокують

Троль не відстоює свою думку, він взагалі не веде з вами діалог. Він виступає у світлі софітів і грає роль людини, яка розгнівить вас. І у нього вийде це зробити, якщо ви дозволите себе втягнути в цю гру. Не дозволяйте.

8. Ви збираєтеся розкрити чужий секрет

Якщо людина довіряє вам якусь таємницю, ви повинні мовчати. Інакше чужі секрети перетворюються в плітки, які розповсюджуються далі, причому зазвичай в іншому вигляді.

9. Алкоголь заглушає голос розуму

Іноді під дією спиртного так і хочеться висловити "всю правду". Тільки, по-перше, емоції не обов'язково відображають ваш реальний погляд на речі. По-друге, не всяку правду треба озвучувати. У підсумку про сказане можна дуже сильно пошкодувати.



Алкоголь нічого хорошого вам не принесе / Фото pixabay

10. Ви здогадалися про щось, але людина не хоче розголошувати

Напевно у людини є свої причини, чого вона мовчить. Тому краще промовчати та почекати, поки все само не встане на свої місця.