Если так случилось, что к вам спонтанно должна прийти мама вашего избранника, а вы совсем не готовы к ее приходу – не паникуйте. Глубоко вдохните и ... начинайте убирать.

Идеи 24 расскажут, как максимально быстро убрать в квартире и подготовиться к приходу свекрови.

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Процесс уборки нужно начинать с одной комнаты. Не стоит "бросаться" из одной комнаты в другую и убирать понемногу в каждой из них. Сосредоточьте свое внимание сначала на той комнате, в которой будете угощать гостью. Чаще всего это кухня или гостиная.

"Окинуть взглядом"

Сначала нужно "окинуть взглядом" комнаты и сделать так, чтобы при входе чувствовался порядок. То есть аккуратно сложите разные коробки, уберите одежду из стульев, спрячьте мелкие детали.

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Без пыли

Пыль не только портит вид мебели, но и делает воздух тяжелым и сухим. Обязательно вытрите полки, подоконники, телевизор, а также зеркала.

Паутина

Убедитесь, что на потолке нет паутины. Если обнаружили, избавьтесь ее пылесосом. После этого пропылесосьте в углах комнаты. В этих местах всегда скапливается много пыли.

Пол

Во время уборки обязательно нужно замести или попылесосить. Если есть возможность, протрите влажной тряпкой пол и плинтусы.

Фото stanok.guru

Визитная карточка хозяйки

Гостья точно будет заходить в ванную комнату и туалет. Поэтому обязательно протрите краны, и очистите рукомойник. Проверьте наличие мыла, туалетной бумаги и при необходимости повесьте чистые полотенца.

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Приятный аромат

Для того чтобы у свекрови сложилось ощущение, что в квартире точно чисто – проветрите все комнаты. По желанию используйте диффузоры или освежители воздуха.