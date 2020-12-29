Заведено вважати, що новорічний настрій та святкова атмосфера в домі – це те, без чого наприкінці року не повинна обходитися кожна людина. Але що робити, якщо святкувати Новий рік зовсім не хочеться, гучні компанії – це не ваше, а від однієї думки про новорічну ніч ви дратуєтеся і засмучуєтеся?

Не любити Новий рік – це абсолютно нормально. Слухати 15 разів різні кавери на "Last Christmas" – це задоволення далеко не для всіх. Тому Ідеї 24 радять вам розслабитися, не зважати на думку інших і жити в своє задоволення.

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Чому ми не любимо Новий рік?

Існує багато причин того, чому ми не любимо Новий рік. Серед них вагоме місце займають самотність та скрутне фінансове становище.

За даними психіатричного центру Florida House, 29% опитуваних відчувають депресію під час новорічних святкувань через самотність. 66% не хочуть святкувати Новий рік через те, що мають недостатньо коштів.

Очікуючи на Новий рік ми можемо підсвідомо налаштовувати себе на стресові для нас ситуації:

переїдання,

підвищена дратівливість через велику кількість справ,

неприємні розмови під час святкувань.

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Це найбільш популярні причини поганого передноворічного настрою. Проте в кожної людини вони індивідуальні, тому завчасно напишіть на аркуші ситуації, які вас дратуватимуть під час святкувань. Після цього ви з легкістю їх уникнете і проведете час так, як вам найбільш комфортно.

Якщо вам самотньо

Якщо ви розумієте, що хочете відсвяткувати Новий рік, але вважаєте себе самотньою людиною, вихід є:

волонтерські проєкти, які допоможуть відчути свято і допомогти тим, хто потребує будь-якої підтримки;

допомога тим, хто живе поруч (цілком ймовірно, що з ними згодом ви зможете і відсвяткувати Новий рік);

онлайн-вечірка організована вами або кимось.

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Для тих, кого дратує святкова метушня і новорічні традиції

Підтримка

Завжди легше знайти рішення тоді, коли маєте знайомих зі схожими поглядами. Об'єднавшись з ними, ви можете провести час так, як сподобається усім: без бою курантів, традиційних привітань, промови президента тощо. В епоху соцмереж знайти таких людей дуже легко.

Традиції

Якщо вас дратують ці стандартні новорічні традиції, ви можете їх скасувати або змінити. Не бійтеся виділятися і робити так, як вам подобається. Влаштовуйте перегляд детективів, а не стандартних новорічних мелодрам, святкуйте Новий рік тоді, коли вам зручно, перейменуйте Новий рік і взагалі зробіть зовсім інше свято.

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Вмійте сказати "ні"

Якщо ви не хочете святкувати Новий рік, не погоджуйтеся на гучні компанії. Не бійтеся відмовити й зробити те, що принесе радість вам, а не вашим друзям. Будьте впевнені у своєму рішенні.

Подарунки

Заздалегідь поговоріть з рідними про подарунки. Уточніть, чи хтось хоче отримати його від вас і чи очікуєте на сюрприз ви. Не соромтеся казати чесно та відверто.

Фото u-f

Святкування з родичами

Якщо вам точно доведеться святкувати Новий рік з родичами, а ви вкрай цього не хочете, вам потрібно запам'ятати декілька правил. Вони полегшать вам життя і допоможуть уникнути спонтанних конфліктів: