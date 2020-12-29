Принято считать, что новогоднее настроение и праздничная атмосфера в доме – это то, без чего в конце года не должен обходиться каждый человек. Но что делать, если праздновать Новый год совсем не хочется, шумные компании – это не ваше, а от одной мысли про новогоднюю ночь вы раздражаетесь и огорчаетесь?

Не любить Новый год – это абсолютно нормально. Слушать 15 раз разные каверы на "Last Christmas" – это удовольствие далеко не для всех. Поэтому Идеи 24 советуют вам расслабиться, не считаться с мнением других и жить в свое удовольствие.

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Почему мы не любим Новый год?

Существует много причин, почему мы не любим Новый год. Среди них важное место занимают одиночество и тяжелое финансовое положение.

По данным психиатрического центра Florida House, 29% опрошенных испытывают депрессию во время новогодних празднований через одиночество. 66% не хотят праздновать Новый год из-за того, что имеют недостаточно средств.

Ожидая Новый год мы можем подсознательно настраивать себя на стрессовые для нас ситуации:

переедание,

повышенная раздражительность из-за більшого количества дел,

неприятные разговоры во время празднований.

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Это наиболее популярные причины плохого предновогоднего настроения. Однако у каждого человека они индивидуальны, поэтому заранее напишите на листе ситуации, которые вас будут раздражать во время празднований. После этого вы с легкостью их избежите и проведете время так, как вам наиболее комфортно.

Если вам одиноко

Если вы понимаете, что хотите отпраздновать Новый год, но считаете себя одиноким человеком, выход есть:

волонтерские проекты, которые помогут почувствовать праздник и помочь тем, кто нуждается в какой-либо поддержке;

помощь тем, кто живет рядом (вполне вероятно, что с ними впоследствии вы сможете отпраздновать Новый год);

онлайн-вечеринка организованная вами или кем-то.

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Для тех, кого раздражает праздничная суета и новогодние традиции

Поддержка

Всегда легче найти решение тогда, когда есть знакомые с похожими взглядами. Объединившись с ними, вы можете провести время так, как понравится всем: без боя курантов, традиционных приветствий, речи президента и тому подобное. В эпоху соцсетей найти таких людей очень легко.

Традиции

Если вас раздражают эти стандартные новогодние традиции, вы можете отменить или изменить их. Не бойтесь выделяться и делать так, как вам нравится. Устраивайте просмотр детективов, а не стандартных новогодних мелодрам, празднуйте Новый год тогда, когда вам удобно, переименуйте Новый год и вообще сделайте совсем другой праздник.

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Умейте сказать "нет"

Если вы не хотите праздновать Новый год, не соглашайтесь на шумные компании. Не бойтесь отказать и сделать то, что принесет радость вам, а не вашим друзьям. Будьте уверены в своем решении.

Подарки

Заранее поговорите с родными о подарках. Уточните, кто хочет получить его от вас и ожидаете ли вы сюрприз. Не стесняйтесь говорить честно и откровенно.

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Празднование с родственниками

Если вам точно придется праздновать Новый год с родственниками, а вы очень этого не хотите, вам нужно запомнить несколько правил. Они облегчат вам жизнь и помогут избежать спонтанных конфликтов: