Как пережить Новый год, если вас раздражает вся праздничная суета: простые рекомендации
Принято считать, что новогоднее настроение и праздничная атмосфера в доме – это то, без чего в конце года не должен обходиться каждый человек. Но что делать, если праздновать Новый год совсем не хочется, шумные компании – это не ваше, а от одной мысли про новогоднюю ночь вы раздражаетесь и огорчаетесь?
Не любить Новый год – это абсолютно нормально. Слушать 15 раз разные каверы на "Last Christmas" – это удовольствие далеко не для всех. Поэтому Идеи 24 советуют вам расслабиться, не считаться с мнением других и жить в свое удовольствие.
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Почему мы не любим Новый год?
Существует много причин, почему мы не любим Новый год. Среди них важное место занимают одиночество и тяжелое финансовое положение.
Ожидая Новый год мы можем подсознательно настраивать себя на стрессовые для нас ситуации:
- переедание,
- повышенная раздражительность из-за більшого количества дел,
- неприятные разговоры во время празднований.
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Это наиболее популярные причины плохого предновогоднего настроения. Однако у каждого человека они индивидуальны, поэтому заранее напишите на листе ситуации, которые вас будут раздражать во время празднований. После этого вы с легкостью их избежите и проведете время так, как вам наиболее комфортно.
Если вам одиноко
Если вы понимаете, что хотите отпраздновать Новый год, но считаете себя одиноким человеком, выход есть:
- волонтерские проекты, которые помогут почувствовать праздник и помочь тем, кто нуждается в какой-либо поддержке;
- помощь тем, кто живет рядом (вполне вероятно, что с ними впоследствии вы сможете отпраздновать Новый год);
- онлайн-вечеринка организованная вами или кем-то.
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Для тех, кого раздражает праздничная суета и новогодние традиции
Поддержка
Всегда легче найти решение тогда, когда есть знакомые с похожими взглядами. Объединившись с ними, вы можете провести время так, как понравится всем: без боя курантов, традиционных приветствий, речи президента и тому подобное. В эпоху соцсетей найти таких людей очень легко.
Традиции
Если вас раздражают эти стандартные новогодние традиции, вы можете отменить или изменить их. Не бойтесь выделяться и делать так, как вам нравится. Устраивайте просмотр детективов, а не стандартных новогодних мелодрам, празднуйте Новый год тогда, когда вам удобно, переименуйте Новый год и вообще сделайте совсем другой праздник.
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Умейте сказать "нет"
Если вы не хотите праздновать Новый год, не соглашайтесь на шумные компании. Не бойтесь отказать и сделать то, что принесет радость вам, а не вашим друзьям. Будьте уверены в своем решении.
Подарки
Заранее поговорите с родными о подарках. Уточните, кто хочет получить его от вас и ожидаете ли вы сюрприз. Не стесняйтесь говорить честно и откровенно.
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Празднование с родственниками
Если вам точно придется праздновать Новый год с родственниками, а вы очень этого не хотите, вам нужно запомнить несколько правил. Они облегчат вам жизнь и помогут избежать спонтанных конфликтов:
- заранее предупредите родных, что вы не можете быть с ними круглосуточно (можно даже определить время, когда вы будете праздновать с родными);
- прежде чем отвечать на вопрос о браке, детях, работе или другие неприятных моментах – подышите: "раз Миссисипи, два Миссисипи ...";
- чаще гуляйте – это поможет вам развеяться и отвлечься от того, чего не избежать;
- не решайте семейные проблемы в новогоднюю ночь;
- не употребляйте избыточное количество алкоголя, поскольку это может привести к плачевным последствиям.
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