Заставить солнце жечь меньше мы не можем. Но Идеи 24 нашли способы, которые помогут вам нормально чувствовать себя даже в самые жаркие дни.

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Не пейте холодную воду

Она не утоляет жажду, а наоборот выходит вместе с потом. Пейте чай. А вот сладкую воду не стоит, ведь чем больше пьешь, тем больше хочется.



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Пейте холодный чай

Заварите себе чай, охладите и пейте в течение дня. Можете туда бросить немного меда, лимона, мяты и добавить лед. Не только вкусно, но и полезно.





Фото atipt

Не спешите, если выходите из дома

Если вы куда-то идете в жару, главное не спешите и после каждого похода мойте стопы и лодыжки прохладной водой. Там куча биологически активных точек, это приятно и полезно.



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Когда хочется чего-то настоящего, Zubrowka – как раз то, что надо.

"Японский кондиционер" в помощь

Гениальная штука. Просто попробуйте. Берёте белый чистый платок, смачиваете в холодной воде и связываете на шею. Когда платочек высыхает, смачиваете снова. Приятный эффект наступает буквально через несколько минут.



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Одежда и обувь

Выбирайте легкую свободную одежду светлых оттенков из натуральных тканей – льна или хлопка, натурального шелка, чтобы ваше тело могло свободно "дышать". А вот синтетика создаст эффект теплицы. В солнечные дни следует носить легкий головной убор: соломенную шляпу, панаму или платок, также из натуральной ткани.



Фото self