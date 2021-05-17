Ось кілька моментів, звернувши увагу на які ви збережете собі і настрій, і здоров'я.

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Зовнішній вигляд риби

Шматочок риби повинен бути блискучим і таким же яскравим, як на картинці. Якщо він блідий, отже, риба довго лежала заморожена і вже почала псуватися. Також на рибі не повинно бути темних плям, райдужних розводів, плівки. А саме м'ясо повинно бути пружним.



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Запах

Суші обов'язково варто понюхати. Страва, як і сам ресторан, не повинні мати специфічного рибного запаху. Максимум, має трохи пахнути йодом.



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Консистенція рису

Рис потрібно взяти в руку. Він повинен бути білим і м'яким. Якщо ж з грудки випадають сухі зернятка, від страви можна сміливо відмовитися. Рис повинен бути злегка теплим, але ніяк не холодним – такий стан розкаже про давність приготування рисового "колобка".



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Стан водорості норі

Водорість повинна бути практично чорного кольору і дуже еластичною. Якщо вона встигла підсохнути, отже, страва приготована досить давно. Також про несвіжість розкаже вже завернений васабі.



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М'якість продуктів

Навіть якщо зовнішній вигляд не викликає підозр, продукти спочатку також варто пробувати обережно. Тільки восьминіг і кальмар можуть бути трохи гумовими. А всі решта морепродуктів повинні бути м'якими й танути в роті.



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Обережно з лососем

На жаль, спосіб життя цієї риби такий, що під час нересту і просування по річках вона часто акумулює в собі різних паразитів. Тому суші з лососем краще взагалі не замовляти. А ось морську рибу можна їсти без побоювання.



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Ціна

Ціна на страви залежить не від рангу ресторану й інгредієнтів. На ціну, в першу чергу, впливає досвід і вміння кухаря. А ось від суші "по акції" точно варто відмовитися. Швидше за все, там великі питання до свіжості продуктів.



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