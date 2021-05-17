Вот несколько моментов, обратив внимание на которые вы сохраните себе и настроение, и здоровье.

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Внешний вид рыбы

Кусочек рыбы должен быть блестящим и таким же ярким, как на картинке. Если он бледный, значит рыба долго лежала замороженная и уже начала портиться. Также на рыбе не должно быть темных пятен, радужных разводов, пленки. А само мясо должно быть упругим.



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Запах

Суши обязательно стоит понюхать. Блюдо, как и сам ресторан, не должны иметь специфического рыбного запаха. Максимум, может слегка пахнуть йодом.



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Консистенция риса

Рис нужно взять в руку. Он должен быть белым и мягким. Если же из грудки выпадают сухие зернышки, от блюда можно смело отказаться. Рис должен быть слегка теплым, но никак не холодным – такое состояние расскажет о древности приготовления рисового "колобка".



Фото eating

Состояние водоросли нори

Водоросль должна быть практически черного цвета и очень эластичной. Если она успела подсохнуть, следовательно, блюдо приготовленное достаточно давно. Также о несвежесть расскажет уже свернутый васаби.



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Мягкость продуктов

Даже если внешний вид не вызывает подозрений, продукты сначала также стоит пробовать осторожно. Только осьминог и кальмар могут быть немного резиновыми. А все остальные морепродукты должны быть мягкими и таять во рту.



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Осторожно с лососем

К сожалению, образ жизни этой рыбы таков, что во время нереста и продвижение по рекам она часто аккумулирует в себе различных паразитов. Поэтому суши с лососем лучше вообще не заказывать. А вот морскую рыбу можно есть без опаски.



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Цена

Цена блюда зависит не от ранга ресторана и ингредиентов. На цену, в первую очередь, влияет опыт и умение повара. А вот от суши "по акции" точно стоит отказаться. Скорее всего, там большие вопросы к свежести продуктов.



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