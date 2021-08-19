Зірковий тренер показав на відео, як перевірити рівень своєї підготовки: вправи не для новачків
Джерело:інстаграм Андрія Хомицького
Мабуть, кожному цікаво було б дізнатися, який у нього рівень спортивної підготовки. Ми знаємо, як перевірити свою силу та витривалість просто вдома.
Визначення рівня фізичної підготовки – це один з найнадійніших способів дізнатися, чи є у вас прогрес після певного періоду тренувань. Одним з методів поділився зірковий тренер Андрій Хомицький. Але попереджаємо відразу: це завдання точно не для новачків.
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Як дізнатися свій рівень спортивної підготовки
- Випад вперед: 30 секунд (по 15 секунд на кожну ногу);
- Випад назад зі стрибком в розніжці: 30 секунд;
- Біцепс стегна з виносом таза через одну ногу: 30 секунд (по 15 секунд на кожну ногу);
- Подвійний присід з вистрибуванням вгору: 30 секунд;
- Крокування лежачи на спині через сідничний місток: 30 секунд;
- Біг на місці + баланс зі зміною ніг: 30 секунд;
- Подвійний бічний випад: 30 секунд.
Результати
- 1 коло – просунутий рівень;
- 2 кола – рівень PRO;
- 3 кола – рівень Я МОЖУ ВСЕ
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Текст публікація Андрія Хомицького:
Ці короткі, але досить інтенсивні тренування, підійдуть просунутим атлетам. Кожного, хто виконає завдання, я попрошу залишити відгук: які були думки в момент виконання, що виходило, а що ні? Скільки вам років і які цілі ставите перед собою?
Такий формат тренувань створюється для хороших рівнів фізичної підготовки і для самостійного виконання. Тим, у кого є буквально на все про все 30 хвилин.