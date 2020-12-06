Як перетворити квартиру на палац: вишуканий декор, про який мріє кожен любитель таємничості
Власний маєток, замок чи палац можуть довгий час жити у ваших мріях. А от трішки перетворити квартиру на казкове і таємниче приміщення – рішення більш реальне та приземлене.
Ідеї 24 підготували для вас добірку унікальних елементів декору, які зроблять ваш дім казковим та містичним.
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1. Фігури з гіпсу у вигляді кристалів
Фото buzzfeed
2. Світлодіодна настільна лампа
Фото westelm
3. Набір склянок у вигляді римських колон
Фото amazon
4. Аромасвічки у скандинавському стилі
Фото prosperitycandle
5. Оригінальний плед, який нагадує хутро
Фото amazon
6. Підставка у скандинавському стилі, яка водночас може бути формочкою для випічки
Фото amazon
7. "Поливалки" для рослин, яку мають оригінальний вигляд птахів з кришталю
Фото amazon
8. Підставки для чашок чи склянок у вишуканому стилі
Фото amazon
9. Портативний камін, який подарує затишок вашій спальні
Фото amazon
10. Кам'яна підставка для дев'яти свічок
Фото luluandgeorgia
11. Естетична свічка у вигляді статуї
Фото perditashop
12. Графин для вина
Фото amazon
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13. Скандинавська настільна лампа
Фото pinterest
14. Кашпо та свічник в оригінальному стилі
Фото crafta
15. Вази у вигляді римських колон
Фото dhgate
16. Дерев'яні свічники
Фото shafa
17. Античні рамки для фото чи картин
Фото pinterest
18. Підвісна люстра
Фото praga-praha.
19. Комод з оригінальним дзеркалом
Фото remontbp
20. Шкатулка із замком
Фото vsedragocennosti
21. Оригінальна настінна лампа
Фото dhgate
22. Маленьке будуарне дзеркало
Фото antikzone
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