Власний маєток, замок чи палац можуть довгий час жити у ваших мріях. А от трішки перетворити квартиру на казкове і таємниче приміщення – рішення більш реальне та приземлене.

Ідеї 24 підготували для вас добірку унікальних елементів декору, які зроблять ваш дім казковим та містичним. Читайте також: 15 речей для квартири, які змусять вас почувати себе, як на природі 1. Фігури з гіпсу у вигляді кристалів Фото buzzfeed 2. Світлодіодна настільна лампа Фото westelm 3. Набір склянок у вигляді римських колон Фото amazon 4. Аромасвічки у скандинавському стилі Фото prosperitycandle 5. Оригінальний плед, який нагадує хутро Фото amazon 6. Підставка у скандинавському стилі, яка водночас може бути формочкою для випічки Фото amazon 7. "Поливалки" для рослин, яку мають оригінальний вигляд птахів з кришталю Фото amazon 8. Підставки для чашок чи склянок у вишуканому стилі Фото amazon 9. Портативний камін, який подарує затишок вашій спальні Фото amazon 10. Кам'яна підставка для дев'яти свічок Фото luluandgeorgia 11. Естетична свічка у вигляді статуї Фото perditashop 12. Графин для вина Фото amazon Цікаво: Як розумно використовувати кожен сантиметр своєї квартири: 10 практичних порад 13. Скандинавська настільна лампа Фото pinterest 14. Кашпо та свічник в оригінальному стилі Фото crafta 15. Вази у вигляді римських колон Фото dhgate 16. Дерев'яні свічники Фото shafa 17. Античні рамки для фото чи картин Фото pinterest 18. Підвісна люстра Фото praga-praha. 19. Комод з оригінальним дзеркалом Фото remontbp 20. Шкатулка із замком Фото vsedragocennosti 21. Оригінальна настінна лампа Фото dhgate 22. Маленьке будуарне дзеркало Фото antikzone