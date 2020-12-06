Собственное имение, замок или дворец могут долгое время жить в ваших мечтах. А вот немного превратить квартиру в сказочное и таинственное помещение - решение более реальное и приземленное.

Идеи 24 подготовили для вас подборку уникальных элементов декора, которые сделают ваш дом сказочным и мистическим. Читайте также: 15 вещей для квартиры, которые заставят вас чувствовать себя, как на природе 1. Фигуры из гипса в виде кристаллов Фото buzzfeed 2. Светодиодная настольная лампа Фото westelm 3. Набор стаканов в виде римских колонн Фото amazon 4. Аромасвечи в скандинавском стиле Фото prosperitycandle 5. Оригинальный плед, который напоминает мех Фото amazon 6. Подставка в скандинавском стиле, которая одновременно может быть формочкой для выпечки Фото amazon 7. "Поливалки" для растений, которые имеют оригинальный вид птиц из хрусталя Фото amazon 8. Подставки для чашек или стаканов в изысканном стиле Фото amazon 9. Портативный камин, который подарит уют вашей спальне Фото amazon 10. Каменная подставка для девяти свечей Фото luluandgeorgia 11. Эстетическая свеча в виде статуи Фото perditashop 12. Графин для вина Фото amazon Интересно: Как разумно использовать каждый сантиметр своей квартиры: 10 практических советов 13. Скандинавская настольная лампа Фото pinterest 14. Кашпо и подсвечник в оригинальном стиле Фото crafta 15. Вазы в виде римских колонн Фото dhgate 16. Деревянные подсвечники Фото shafa 17. Античные рамки для фото или картин Фото pinterest 18. Подвесная люстра Фото praga-praha. 19. Комод с оригинальным зеркалом Фото remontbp 20. Шкатулка с замком Фото vsedragocennosti 21. Оригинальная настенная лампа Фото dhgate 22. Маленькое будуарное зеркало Фото antikzone