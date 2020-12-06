Как превратить квартиру в дворец: изысканный декор, о котором мечтает каждый
Собственное имение, замок или дворец могут долгое время жить в ваших мечтах. А вот немного превратить квартиру в сказочное и таинственное помещение - решение более реальное и приземленное.
Идеи 24 подготовили для вас подборку уникальных элементов декора, которые сделают ваш дом сказочным и мистическим.
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1. Фигуры из гипса в виде кристаллов
Фото buzzfeed
2. Светодиодная настольная лампа
Фото westelm
3. Набор стаканов в виде римских колонн
Фото amazon
4. Аромасвечи в скандинавском стиле
Фото prosperitycandle
5. Оригинальный плед, который напоминает мех
Фото amazon
6. Подставка в скандинавском стиле, которая одновременно может быть формочкой для выпечки
Фото amazon
7. "Поливалки" для растений, которые имеют оригинальный вид птиц из хрусталя
Фото amazon
8. Подставки для чашек или стаканов в изысканном стиле
Фото amazon
9. Портативный камин, который подарит уют вашей спальне
Фото amazon
10. Каменная подставка для девяти свечей
Фото luluandgeorgia
11. Эстетическая свеча в виде статуи
Фото perditashop
12. Графин для вина
Фото amazon
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13. Скандинавская настольная лампа
Фото pinterest
14. Кашпо и подсвечник в оригинальном стиле
Фото crafta
15. Вазы в виде римских колонн
Фото dhgate
16. Деревянные подсвечники
Фото shafa
17. Античные рамки для фото или картин
Фото pinterest
18. Подвесная люстра
Фото praga-praha.
19. Комод с оригинальным зеркалом
Фото remontbp
20. Шкатулка с замком
Фото vsedragocennosti
21. Оригинальная настенная лампа
Фото dhgate
22. Маленькое будуарное зеркало
Фото antikzone
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