Як пересунути важкі меблі самостійно: корисні поради

14:23

Якщо ви затіяли ремонт або просто вирішили трішки змінити інтер'єр, то вам точно доведеться переставляти важкі меблі. У таких ситуаціях можна скористатися допомогою відповідних служб або ж самостійно впоратися без надмірних зусиль.