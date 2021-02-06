Як пересунути важкі меблі самостійно: корисні поради

6 лютого 2021 , 14:23
Читать новость на русском

Якщо ви затіяли ремонт або просто вирішили трішки змінити інтер'єр, то вам точно доведеться переставляти важкі меблі. У таких ситуаціях можна скористатися допомогою відповідних служб або ж самостійно впоратися без надмірних зусиль.

Джерело: 24 канал

Для того, щоб не пошкодити підлогу або навіть самі меблі, переставляти їх потрібно надзвичайно обережно, а також дещо зробити перед самою перестановкою.

Читайте також: Розетки у спальні: де і скільки їх має бути

Перед тим, як переставляти меблі потрібно:

  1. забрати усі речі, які знаходяться в тумбочці, шафі чи комоді;
  2. демонтувати елементи зі скла;
  3. по можливості хоча б частково меблі потрібно розібрати.

Фото dostavka

Народні методи легкого пересування меблів:

  • змочити низ ніжок меблів й поставити під них корки від пластикових пляшок;
  • зволожити під меблі зволожені у мильній воді ганчірки;
  • використати товстий вовняний килимок;
  • закріпити до ніжок парафіновий картон;
  • закріпити кружечки картоплі;
  • "взути" ніжки меблів у домашні м'які капці;
  • поставити меблі на поліетиленові кришки;
  • для пересування шаф можна використати декілька качалок для тіста.

Фото sdelaysam-svoimirukami

Цікаво: 5 місць, які ми завжди забуваємо прибрати

Сучасні варіанти розв'язання проблеми

Цю проблему можна вирішити й більш сучасним та цивілізованим способом. Зокрема, мова йде про придбання спеціальних наборів для пересування меблів: візки, рокли, підставки з коліщатками тощо. Усі ці засоби можна придбати в спеціальних будівельних чи меблевих магазинах.

Фото pol-exp