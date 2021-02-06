Як пересунути важкі меблі самостійно: корисні поради

Якщо ви затіяли ремонт або просто вирішили трішки змінити інтер'єр, то вам точно доведеться переставляти важкі меблі. У таких ситуаціях можна скористатися допомогою відповідних служб або ж самостійно впоратися без надмірних зусиль.
Джерело: 24 канал
Для того, щоб не пошкодити підлогу або навіть самі меблі, переставляти їх потрібно надзвичайно обережно, а також дещо зробити перед самою перестановкою.
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Цю проблему можна вирішити й більш сучасним та цивілізованим способом. Зокрема, мова йде про придбання спеціальних наборів для пересування меблів: візки, рокли, підставки з коліщатками тощо. Усі ці засоби можна придбати в спеціальних будівельних чи меблевих магазинах.
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