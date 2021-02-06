Як пересунути важкі меблі самостійно: корисні поради
Якщо ви затіяли ремонт або просто вирішили трішки змінити інтер'єр, то вам точно доведеться переставляти важкі меблі. У таких ситуаціях можна скористатися допомогою відповідних служб або ж самостійно впоратися без надмірних зусиль.
Джерело: 24 канал
Для того, щоб не пошкодити підлогу або навіть самі меблі, переставляти їх потрібно надзвичайно обережно, а також дещо зробити перед самою перестановкою.
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Перед тим, як переставляти меблі потрібно:
- забрати усі речі, які знаходяться в тумбочці, шафі чи комоді;
- демонтувати елементи зі скла;
- по можливості хоча б частково меблі потрібно розібрати.
Фото dostavka
Народні методи легкого пересування меблів:
- змочити низ ніжок меблів й поставити під них корки від пластикових пляшок;
- зволожити під меблі зволожені у мильній воді ганчірки;
- використати товстий вовняний килимок;
- закріпити до ніжок парафіновий картон;
- закріпити кружечки картоплі;
- "взути" ніжки меблів у домашні м'які капці;
- поставити меблі на поліетиленові кришки;
- для пересування шаф можна використати декілька качалок для тіста.
Фото sdelaysam-svoimirukami
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Сучасні варіанти розв'язання проблеми
Цю проблему можна вирішити й більш сучасним та цивілізованим способом. Зокрема, мова йде про придбання спеціальних наборів для пересування меблів: візки, рокли, підставки з коліщатками тощо. Усі ці засоби можна придбати в спеціальних будівельних чи меблевих магазинах.
Фото pol-exp
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