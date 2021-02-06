Якщо ви затіяли ремонт або просто вирішили трішки змінити інтер'єр, то вам точно доведеться переставляти важкі меблі. У таких ситуаціях можна скористатися допомогою відповідних служб або ж самостійно впоратися без надмірних зусиль.

Джерело: 24 канал Для того, щоб не пошкодити підлогу або навіть самі меблі, переставляти їх потрібно надзвичайно обережно, а також дещо зробити перед самою перестановкою. Читайте також: Розетки у спальні: де і скільки їх має бути Перед тим, як переставляти меблі потрібно: забрати усі речі, які знаходяться в тумбочці, шафі чи комоді; демонтувати елементи зі скла; по можливості хоча б частково меблі потрібно розібрати. Фото dostavka Народні методи легкого пересування меблів: змочити низ ніжок меблів й поставити під них корки від пластикових пляшок;

зволожити під меблі зволожені у мильній воді ганчірки;

використати товстий вовняний килимок;

закріпити до ніжок парафіновий картон;

закріпити кружечки картоплі;

"взути" ніжки меблів у домашні м'які капці;

поставити меблі на поліетиленові кришки;

для пересування шаф можна використати декілька качалок для тіста. Фото sdelaysam-svoimirukami Цікаво: 5 місць, які ми завжди забуваємо прибрати Сучасні варіанти розв'язання проблеми Цю проблему можна вирішити й більш сучасним та цивілізованим способом. Зокрема, мова йде про придбання спеціальних наборів для пересування меблів: візки, рокли, підставки з коліщатками тощо. Усі ці засоби можна придбати в спеціальних будівельних чи меблевих магазинах. Фото pol-exp