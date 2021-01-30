Кожен з нас розуміє, що хоча б раз в тиждень потрібно робити генеральне прибирання. Проте навіть тоді ми можемо забути про пил в деяких місцях. Там завжди багато накопичується бруду, але з першого погляду ми цього не помічаємо.

Джерело: 24 канал

Якщо вам цікаво, де саме ви забуваєте прибрати та як зробити так, щоб у вашій квартирі було ідеально чисто, скористайтеся порадами, які ми для вас підготували.

Читайте також: Як часто потрібно пилососити: правила чистого дому

Кімнатні рослини

Незалежно від того, чи це живі чи штучні кімнатні рослини, вони завжди накопичують велику кількість пилу. Для того, щоб цього уникнути, можна мити листки під душем або акуратно витирати невеликою ганчіркою з мікрофібри.

Фото moyezdorovya

Пилосос та засоби для чищення

Іноді трапляється таке, що всі засоби для чищення також можуть бути брудними. Тому повторне їхнє використання шкодить нашим меблям та різним поверхням. У такому разі не забувайте про постійне оновлення ганчірок, мочалок, щіток тощо.

Фото pylesoser

Полиці з одягом

Дуже часто ми витираємо пил лише у видних місцях. Проте варто також не забувати про полиці та дно шаф чи тумб. Навіть якщо там складений одяг, краї все одно вкриваються пилом. В ідеалі потрібно все забрати з шафи, ретельно витерти полиці, а потім акуратно все скласти назад.

Цікаво: 10 разів, коли ремонтні роботи закінчувались величезною катастрофою

Стіни та плінтуси

Пил потрапляє як на горизонтальні, так і на вертикальні поверхні. Тому під час прибирання подбайте про максимальне освітлення і ви будете здивовані від того, скільки пилу на стінах та на плінтусах. Витирати їх краще вологою ганчіркою.

Фото gidpokraske

Верхня частина меблів та дверей

Під час прибирання потрібно підіймати очі вгору. Тоді ви зможете помітити, що дверні рами, верхні полиці шаф чи кухонних тумбочок вкриті пилом. Не забувайте про ці місця і використовуйте ганчірку з мікрофіброю.

Фото priborka