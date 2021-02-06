Если вы затеяли ремонт или просто решили немного изменить интерьер, то вам точно придется переставлять тяжелую мебель. В таких ситуациях можно воспользоваться помощью соответствующих служб или же самостоятельно справиться без лишних усилий.

Источник: 24 канал

Для того чтобы не повредить пол или даже саму мебель, переставлять ее нужно очень осторожно, а также необходимо кое-что сделать перед самой перестановкой.

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Перед тем, как переставлять мебель нужно:

забрать все вещи, которые находятся в тумбочке, шкафу или комоде; демонтировать элементы из стекла; по возможности хотя бы частично мебель нужно разобрать.

Фото dostavka

Народные методы легкого передвижения мебели:

смочить низ ножок мебели и поставить под них пробки от пластиковых бутылок;

положить под мебель увлажненные в мыльной воде тряпки;

использовать толстый шерстяной коврик;

закрепить к ножкам парафиновый картон;

закрепить кружочки картофеля;

"обуть" ножки мебели в домашние мягкие тапочки;

поставить мебель на полиэтиленовые крышки;

для передвижения шкафов можно использовать несколько качалок для теста.

Фото sdelaysam-svoimirukami

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Современные варианты решения проблемы

Эту проблему можно решить и более современным и цивилизованным способом. В частности, речь идет о приобретении специальных наборов для передвижения мебели: тележки, роклы, подставки с колесиками и тому подобное. Все эти средства можно приобрести в специальных строительных или мебельных магазинах.

Фото pol-exp