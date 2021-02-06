Как передвинуть тяжелую мебель самостоятельно: полезные советы
Если вы затеяли ремонт или просто решили немного изменить интерьер, то вам точно придется переставлять тяжелую мебель. В таких ситуациях можно воспользоваться помощью соответствующих служб или же самостоятельно справиться без лишних усилий.
Источник: 24 канал
Для того чтобы не повредить пол или даже саму мебель, переставлять ее нужно очень осторожно, а также необходимо кое-что сделать перед самой перестановкой.
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Перед тем, как переставлять мебель нужно:
- забрать все вещи, которые находятся в тумбочке, шкафу или комоде;
- демонтировать элементы из стекла;
- по возможности хотя бы частично мебель нужно разобрать.
Фото dostavka
Народные методы легкого передвижения мебели:
- смочить низ ножок мебели и поставить под них пробки от пластиковых бутылок;
- положить под мебель увлажненные в мыльной воде тряпки;
- использовать толстый шерстяной коврик;
- закрепить к ножкам парафиновый картон;
- закрепить кружочки картофеля;
- "обуть" ножки мебели в домашние мягкие тапочки;
- поставить мебель на полиэтиленовые крышки;
- для передвижения шкафов можно использовать несколько качалок для теста.
Фото sdelaysam-svoimirukami
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Современные варианты решения проблемы
Эту проблему можно решить и более современным и цивилизованным способом. В частности, речь идет о приобретении специальных наборов для передвижения мебели: тележки, роклы, подставки с колесиками и тому подобное. Все эти средства можно приобрести в специальных строительных или мебельных магазинах.
Фото pol-exp
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