Як переробити стару футболку чи джинси: 9 креативних ідей, які зроблять вас стильними

Попри величезний асортимент товарів у магазинах, іноді знайти річ до душі – на межі неможливого. Хочеться чогось оригінального, із цікавинкою, тоді як фабричні вироби – однотипні. А чом би вам не створити ексклюзив самотужки – з того, що носити вже не хочеться, але й викинути рука не здіймається?
Ми якраз підібрали кілька цікавих ідей. Скористайтесь ними – і насолоджуйтесь результатом!
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Футболка
Не подобається футболка? Тоді найпростіший спосіб – порізати ножицями. Почніть різати найстарішу, освоюючи техніку.
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Джинси
Старі джинси можна розмалювати акриловою фарбою або перманентним маркером для тканини. Вийде ефектно та неординарно.
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Туфлі
Носити незручно, але й шкода викинути, то краще обмастіть їх клеєм для тканини та рясно посипте блискітками. Такі точно можна вигуляти на кількох модних вечірках.
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Кеди
Будь-які кеди можна перетворити в дизайнерський витвір. Потрібні інструменти для малювання по тканині – перманентні маркери, акрилові фарби й трішки натхнення.
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Черевики
Вам набридло взуття, то поекспериментуйте зі шнурками – їх кольором або способом шнурівки.
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Светр
Старий светр об'єднайте з блузкою або сорочкою. З цієї комбінації виходять дуже стильні штуки. Всього за кілька годин роботи поповните гардероб дизайнерською річчю.
Фото golife
Сорочка
Вийшла з моди, то додайте мереживні вставки. Мереживо можна не купувати, а використовувати замість нього непотрібні фіранки.
Фото fashion
Тільняшка
Вставте в горловину тільняшки білий комір – отримаєте сукню або футболку, в якій зійшлися воєдино casual, романтика і трішки французької розкоші.
Фото golife
Сукня
Комірці можуть надати будь-якій речі новизни. Поекспериментуйте на контрасті кольору і фактур, поєднуйте непоєднуване.
Фото fashion