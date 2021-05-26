Ми якраз підібрали кілька цікавих ідей. Скористайтесь ними – і насолоджуйтесь результатом!

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Футболка

Не подобається футболка? Тоді найпростіший спосіб – порізати ножицями. Почніть різати найстарішу, освоюючи техніку.

Футболка
Фото golife

Джинси

Старі джинси можна розмалювати акриловою фарбою або перманентним маркером для тканини. Вийде ефектно та неординарно.

Джинси
Фото fashion

Туфлі

Носити незручно, але й шкода викинути, то краще обмастіть їх клеєм для тканини та рясно посипте блискітками. Такі точно можна вигуляти на кількох модних вечірках.

Туфлі
Фото pinterest

Кеди

Будь-які кеди можна перетворити в дизайнерський витвір. Потрібні інструменти для малювання по тканині – перманентні маркери, акрилові фарби й трішки натхнення.

Кеди
Фото pinterest

Черевики

Вам набридло взуття, то поекспериментуйте зі шнурками – їх кольором або способом шнурівки.

Черевики
Фото pinterest

Светр

Старий светр об'єднайте з блузкою або сорочкою. З цієї комбінації виходять дуже стильні штуки. Всього за кілька годин роботи поповните гардероб дизайнерською річчю.

Светр
Фото golife

Сорочка

Вийшла з моди, то додайте мереживні вставки. Мереживо можна не купувати, а використовувати замість нього непотрібні фіранки.


Фото fashion

Тільняшка

Вставте в горловину тільняшки білий комір – отримаєте сукню або футболку, в якій зійшлися воєдино casual, романтика і трішки французької розкоші.

Тільняшка
Фото golife

Сукня

Комірці можуть надати будь-якій речі новизни. Поекспериментуйте на контрасті кольору і фактур, поєднуйте непоєднуване.

Сукня
Фото fashion