Ми якраз підібрали кілька цікавих ідей. Скористайтесь ними – і насолоджуйтесь результатом!

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Футболка

Не подобається футболка? Тоді найпростіший спосіб – порізати ножицями. Почніть різати найстарішу, освоюючи техніку.





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Джинси

Старі джинси можна розмалювати акриловою фарбою або перманентним маркером для тканини. Вийде ефектно та неординарно.





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Туфлі

Носити незручно, але й шкода викинути, то краще обмастіть їх клеєм для тканини та рясно посипте блискітками. Такі точно можна вигуляти на кількох модних вечірках.





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Кеди

Будь-які кеди можна перетворити в дизайнерський витвір. Потрібні інструменти для малювання по тканині – перманентні маркери, акрилові фарби й трішки натхнення.





Фото pinterest

Черевики

Вам набридло взуття, то поекспериментуйте зі шнурками – їх кольором або способом шнурівки.





Фото pinterest

Не чекайте на гарний настрій. Створіть його самостійно, запросивши друзів на коктейль із Zubrowka Rose.

Светр

Старий светр об'єднайте з блузкою або сорочкою. З цієї комбінації виходять дуже стильні штуки. Всього за кілька годин роботи поповните гардероб дизайнерською річчю.





Фото golife

Сорочка

Вийшла з моди, то додайте мереживні вставки. Мереживо можна не купувати, а використовувати замість нього непотрібні фіранки.





Фото fashion

Тільняшка

Вставте в горловину тільняшки білий комір – отримаєте сукню або футболку, в якій зійшлися воєдино casual, романтика і трішки французької розкоші.





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Сукня

Комірці можуть надати будь-якій речі новизни. Поекспериментуйте на контрасті кольору і фактур, поєднуйте непоєднуване.



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