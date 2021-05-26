Мы как раз подобрали несколько интересных идей. Воспользуйтесь ими – и наслаждайтесь результатом!

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Футболка

Не нравится футболка - самый простой способ – порезать ножницами. Начните резать самую старую, осваивая технику.



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Джинсы

Старые джинсы можно разрисовать акриловой краской или перманентным маркером для ткани. Получится красиво и неординарно.



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Туфли

Носить неудобно, но и жалко выбросить - тогда лучше обмажьте их клеем для ткани и обильно посыпьте блестками. Такие точно можно выгулять на паре модных вечеринок.



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Кеды

Любые кеды можно превратить в дизайнерское произведение. Нужны инструменты для рисования по ткани – перманентные маркеры или акриловые краски – и немного вдохновения.



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Ботинки

Вам надоела обувь, так поэкспериментируйте со шнурками – их цветом или способом шнуровки.

Фото pinterest

Не ждите хорошее настроение. Создайте его самостоятельно, пригласив друзей на коктейль с Zubrowka Rose.

Свитер

Старый свитер объедините с блузкой или рубашкой. Из этой комбинации получаются очень стильные штуки. Всего за пару часов работы пополните гардероб дизайнерской вещью.



Фото golife

Рубашка

Вышла из моды, так вшейте кружевные вставки. Кружево можно не покупать, а использовать вместо него ненужные занавески.



Фото fashion

Тельняшка

Вставьте в горловину тельняшки белый воротник, получите платье или футболку, в которой сошлись воедино – casual, романтика и немного французского шика.



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Платье

Воротники могут добавить любой вещи новизны. Поэкспериментируйте на контрасте цвета и фактур, сочетайте несочетаемое.





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