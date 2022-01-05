Оригінально прикрашаємо вікна на різдвяні свята: фотоідеї з уроками

Прикраси на вікні – це такий святковий штрих у різдвяний час. Інколи вони додають ще більше краси, ніж різдвяна ялинка. Пропонуємо кілька ідей святкового декору на зимові свята.

Коли сонце ловить блискучі ялинкові кульки, складається враження, ніби світиться все вікно. Ідеї 24 розкажуть і покажуть, як зробити приголомшливий декор своїми руками.

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Прикраса з ялинкових кульок

Вам знадобиться:

натяжна штанга;

гарна та міцна нитка;

пластикові святкові прикраси на ваш смак.

Придбайте недорогий натяжний стрижень, що відповідає розміру вашого вікна і закріпіть його у віконну раму. Підготуйте нитки й зав'яжіть на них петлі. До петель прикріпіть кульки та повісьте їх на штангу.



Декорування вікна на різдвяні свята кульками / Фото dans le lakehouse

Прикраса з хвойними гілками

Необхідні матеріали:

флористична губка;

хвойні гілочки;

гірлянда зовнішня;

прикраси;

флористичний дріт;

вода.

Покладіть кілька блоків змоченої флористичної піни у віконну коробку або на підвіконня. Далі покроково вставте в неї хвойні гілки. Зверху покладіть ліхтарики або ж прикрасіть іншими світлячками, якщо близько немає доступу до електроенергії. Флористичним дротом закріпіть іграшки, бантики та інші прикраси на свій смак.

Прикрашаємо вікно хвойною композицією / Покроковий фотоурок Cassidy Garcia