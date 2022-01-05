Коли сонце ловить блискучі ялинкові кульки, складається враження, ніби світиться все вікно. Ідеї 24 розкажуть і покажуть, як зробити приголомшливий декор своїми руками.
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Прикраса з ялинкових кульок
Вам знадобиться:
- натяжна штанга;
- гарна та міцна нитка;
- пластикові святкові прикраси на ваш смак.
Придбайте недорогий натяжний стрижень, що відповідає розміру вашого вікна і закріпіть його у віконну раму. Підготуйте нитки й зав'яжіть на них петлі. До петель прикріпіть кульки та повісьте їх на штангу.
Декорування вікна на різдвяні свята кульками / Фото dans le lakehouse
Прикраса з хвойними гілками
Необхідні матеріали:
- флористична губка;
- хвойні гілочки;
- гірлянда зовнішня;
- прикраси;
- флористичний дріт;
- вода.
Покладіть кілька блоків змоченої флористичної піни у віконну коробку або на підвіконня. Далі покроково вставте в неї хвойні гілки. Зверху покладіть ліхтарики або ж прикрасіть іншими світлячками, якщо близько немає доступу до електроенергії. Флористичним дротом закріпіть іграшки, бантики та інші прикраси на свій смак.
Прикрашаємо вікно хвойною композицією / Покроковий фотоурок Cassidy Garcia