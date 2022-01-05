Коли сонце ловить блискучі ялинкові кульки, складається враження, ніби світиться все вікно. Ідеї 24 розкажуть і покажуть, як зробити приголомшливий декор своїми руками.

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Прикраса з ялинкових кульок

Вам знадобиться:

натяжна штанга;

гарна та міцна нитка;

пластикові святкові прикраси на ваш смак.

Придбайте недорогий натяжний стрижень, що відповідає розміру вашого вікна і закріпіть його у віконну раму. Підготуйте нитки й зав'яжіть на них петлі. До петель прикріпіть кульки та повісьте їх на штангу.



Декорування вікна на різдвяні свята кульками / Фото dans le lakehouse

Прикраса з хвойними гілками

Необхідні матеріали:

флористична губка;

хвойні гілочки;

гірлянда зовнішня;

прикраси;

флористичний дріт;

вода.

Покладіть кілька блоків змоченої флористичної піни у віконну коробку або на підвіконня. Далі покроково вставте в неї хвойні гілки. Зверху покладіть ліхтарики або ж прикрасіть іншими світлячками, якщо близько немає доступу до електроенергії. Флористичним дротом закріпіть іграшки, бантики та інші прикраси на свій смак.

Прикрашаємо вікно хвойною композицією / Покроковий фотоурок Cassidy Garcia